×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

YDK (Yüksek Disiplin Kurulu) nedir, görevleri nelerdir? YDK hangi kurumlarda bulunur?

Güncelleme Tarihi:

#Yüksek Disiplin Kurulu#Disiplin Kurulları#Kamu Kurumları
YDK (Yüksek Disiplin Kurulu) nedir, görevleri nelerdir YDK hangi kurumlarda bulunur
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 14:35

YDK (Yüksek Disiplin Kurulu), genellikle kamu kurumları, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler gibi organizasyonlarda, disiplinle ilgili kararları almak ve uygulamakla sorumlu en üst düzey kuruldur. Bu kurul, bir kuruluşun iç düzenini korumak, kuralların ihlalini değerlendirmek ve gerekirse yaptırımlar uygulamak için faaliyet gösterir.

Haberin Devamı

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), bir organizasyonun disiplinle ilgili meselelerini değerlendiren ve kuralların uygulanmasını sağlayan en üst düzey organdır. YDK'nın Temel Görevleri:

  1. Disiplin Soruşturmalarını İncelemek:
    • Kurumun veya kuruluşun kurallarını ihlal eden bireyler ya da gruplar hakkında soruşturma yürütmek.
  2. Karar Almak:
    • Disiplin ihlali tespit edilen durumlarda uyarı, kınama, cezai yaptırım veya üyelikten çıkarma gibi kararlar almak.
  3. Düzen ve Uyumu Sağlamak:
    • Kurum içinde adaletin ve düzenin sağlanması için, kuralların doğru bir şekilde uygulanmasını temin eder.
  4. İtirazları Değerlendirmek:
    • Daha alt düzey disiplin kurullarından gelen kararlarla ilgili itirazları değerlendirir ve son kararı verir.

YDK NERELERDE BULUNUR?

  • Kamu Kurumları: Memur ve çalışanlar arasındaki disiplin meselelerini düzenler (örneğin: Milli Eğitim Bakanlığı YDK).

  • Üniversiteler: Akademik ve öğrenci disipliniyle ilgilenir.

  • Sendikalar ve Dernekler: Üye davranışlarını düzenler ve üyeler arasındaki uyuşmazlıkları çözer.

  • Özel Sektör: Büyük şirketlerde veya profesyonel kuruluşlarda iç disiplinin sağlanmasından sorumludur.

YDK'NIN YETKİLERİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ:

  • Yetki: Genellikle bir tüzük, yönetmelik veya yasa ile belirlenen yetkilere dayanır.

  • Karar Mekanizması: YDK, tarafsız bir şekilde toplanır ve konuyla ilgili kanıtları değerlendirerek karar verir. Kararları nihai ve bağlayıcı olabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yüksek Disiplin Kurulu#Disiplin Kurulları#Kamu Kurumları

BAKMADAN GEÇME!

YDK (Yüksek Disiplin Kurulu) nedir, görevleri nelerdir YDK hangi kurumlarda bulunur

YDK (Yüksek Disiplin Kurulu) nedir, görevleri nelerdir? YDK hangi kurumlarda bulunur?

#Yüksek Disiplin Kurulu
e-YDS 1 sınav giriş belgesi 2025 erişime açıldı ÖSYM EYDS 1 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir

e-YDS 1 sınav giriş belgesi 2025 erişime açıldı! ÖSYM EYDS 1 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

#E-YDS 1
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 || 26 bin 673 personel alımı yapılacak Başvuru şartları ve detayları belli oldu mu

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 || 26 bin 673 personel alımı yapılacak! Başvuru şartları ve detayları belli oldu mu?

#Sağlık Bakanlığı Personel Alımı
Miraç Kandili ne zaman yarın mı İşte Diyanet Dini Günler Takvimi Miraç Kandili 2025 tarihi

Miraç Kandili ne zaman yarın mı? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi Miraç Kandili 2025 tarihi

#Miraç Kandili
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI EKRANI 16 OCAK || Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden görüntülenir

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI EKRANI 16 OCAK || Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden görüntülenir?

#ATA AÖF Final Sonuçları

EN SON HABERLER

YDK (Yüksek Disiplin Kurulu) nedir, görevleri nelerdir YDK hangi kurumlarda bulunur

YDK (Yüksek Disiplin Kurulu) nedir, görevleri nelerdir? YDK hangi kurumlarda bulunur?

#Yüksek Disiplin Kurulu
e-YDS 1 sınav giriş belgesi 2025 erişime açıldı ÖSYM EYDS 1 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir

e-YDS 1 sınav giriş belgesi 2025 erişime açıldı! ÖSYM EYDS 1 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

#E-YDS 1
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 || 26 bin 673 personel alımı yapılacak Başvuru şartları ve detayları belli oldu mu

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 || 26 bin 673 personel alımı yapılacak! Başvuru şartları ve detayları belli oldu mu?

#Sağlık Bakanlığı Personel Alımı
Miraç Kandili ne zaman yarın mı İşte Diyanet Dini Günler Takvimi Miraç Kandili 2025 tarihi

Miraç Kandili ne zaman yarın mı? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi Miraç Kandili 2025 tarihi

#Miraç Kandili
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI EKRANI 16 OCAK || Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden görüntülenir

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI EKRANI 16 OCAK || Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden görüntülenir?

#ATA AÖF Final Sonuçları