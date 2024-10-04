Yazılım güncellemesi telefonu sıfırlar mı? Yazılım güncellenince telefon sıfırlanır mı?

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Bazı büyük güncellemelerden veya sorunlu bir güncelleme sürecinden sonra veri kaybı yaşanma riski her zaman vardır. Bu nedenle, bir güncelleme öncesinde önemli verilerinizi yedeklemek iyi bir fikir olabilir. Eğer telefon fabrika ayarlarına sıfırlanırsa, bu genellikle kullanıcı tarafından manuel olarak yapılan bir işlem sonucunda gerçekleşir, bir yazılım güncellemesi sırasında değil.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ NEDİR?

Yazılım güncellemeleri, telefonunuzun işletim sisteminin (örneğin iOS, Android) yeni bir sürümüne geçmesini sağlar. Bu güncellemeler güvenlik açıklarını kapatmak, performansı iyileştirmek, yeni özellikler eklemek ya da bilinen hataları düzeltmek amacıyla yapılır. Telefon üreticileri ve işletim sistemi geliştiricileri, düzenli aralıklarla güncellemeler yayımlar.

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YAZILIM GÜNCELLEMELERİ TELEFONU SIFIRLAR MI?

Normal şartlarda, bir yazılım güncellemesi telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürmez veya verilerinizi silmez. Güncellemeler cihazınızda yüklü olan uygulamaları, fotoğrafları, videoları, mesajları ve diğer kişisel verileri korur. Güncelleme işlemi sırasında cihaz yeniden başlatılır ve yeni sürüm yüklenir. İşlem tamamlandıktan sonra telefon, önceki verilerle birlikte normal şekilde çalışmaya devam eder.