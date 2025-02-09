Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 12:37
Yarın okullar tatil mi sorusu, kar yağışının etkin olduğu bölgelerde milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta hava muhalefetinin ciddi boyutlara ulaşması dolayısıyla pek çok ilde ve ilçede kar tatili kararı alınmıştı. Bu hafta ise bazı illerde kar yağışının yeniden etkisini arttırması ve yağış beklentisi konusunda yapılan uyarılar çerçevesinde 10 Şubat Pazartesi günü (yarın) okullar tatil mi sorusu merak konusu oldu. Peki, Yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Pazartesi günü hangi illerde okullar tatil olacak? İşte, o detaylar