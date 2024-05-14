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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir, kaç yaşında nereli? Yargıtay yeni Başkanı Ömer Kerkez oldu!

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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir, kaç yaşında nereli Yargıtay yeni Başkanı Ömer Kerkez oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 11:48

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması üzerine Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için ilk kez 25 Mart'ta sandık başına gitmişti. Bugün 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez Yargıtay Başkanlığına seçildi.Yargıtay Başkanlığına 37. tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi. Peki, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir, kaç yaşında nereli? Yargıtay yeni Başkanı Ömer Kerkez hayatı ve biyografisi

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Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin sona ermesi üzerine Yargıtay'ta seçim yapıldı. 37 tur sonunda Ömer Kerkez Yargıtay Başkanlığına seçildi. 348 üyeden 193'ünün oyunu alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçilirken, Mehmet Akarca ise 103 oy aldı. Peki, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir, kaç yaşında nereli? Yargıtay yeni Başkanı Ömer Kerkez hakkında bilgiler...

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir, kaç yaşında nereli Yargıtay yeni Başkanı Ömer Kerkez oldu

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

1966 tarihinde Antakya’da dünyaya gelen Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitiminin Antakya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve bu bölümden 1988 yılında mezun oldu.

Mezuniyetin ardından vatani görevini Trabzon'ta tamamladı.

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Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez pek çok il ve ilçede önemli görevlerde bulunmuştur.

Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini yerine getirdi.

2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

14 Mayıs 2024'te Yargıtay Birinci Başkanı oldu.

Ömer Kerkez evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

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