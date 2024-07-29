WhatsApp çöktü mü? 29 Temmuz WhatsApp'ta bir sorun var mı? Son 24 saat hata raporu!

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WhatsApp çöktü mü sorusu, popüler mesajlaşmasını yoğun olarak kullananlar tarafından araştırılıyor. Metin, resim, belge paylaşımı sağlayan uygulamada bazen mesajların iletilememesi durumu ile karşı karşıya kalınabiliyor. Uygulamada iletilerin gönderilememesi gibi herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda WhatsApp çökme raporu da kontrol ediliyor. İşte günün Whatsapp hata raporu...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Son raporlamalara göre Whatsapp'ta herhangi bir sorun gözlenmemektedir.

Ancak zaman zaman bölgesel olarak bağlantı sorunu oluşabiliyor.