WhatsApp çöktü mü? 22 Temmuz WhatsApp'ta sorun var mı, mesajlar neden gitmiyor?

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Mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp çöktü mü sorusu ile zaman zaman gündeme gelebiliyor. Sosyal hayatta ve iş hayatında yoğun olarak kullanılan uygulamada lokal veya uygulamadan kaynaklı problemler yaşanabiliyor. Bu sebeple de mesajlar karşı tarafa iletilemeyebiliyor. Peki WhatsApp neden yavaş, sorun mu var?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞ?

Son raporlamalara göre Whatsapp'ta herhangi bir sorun gözlenmemektedir. Yavaşlama ya da mesaj iletilememe sorunu yaşayanlar Wi-Fi ya da mobil veri bağlantılarını kontrol edebilirler.

WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz.