VPN nedir, ne demek? VPN ne işe yarar?

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VPN, genel olarak internet güvenliği, gizlilik ve özgürlük sağlamak amacıyla kullanılan bir araçtır ve hem kişisel kullanıcılar hem de işletmeler tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. İşte, VPN hakkında merak edilen tüm detayları derledik.

VPN NE İŞE YARAR?