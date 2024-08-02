VPN nedir, ne demek? VPN ne işe yarar?

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VPN, genel olarak internet güvenliği, gizlilik ve özgürlük sağlamak amacıyla kullanılan bir araçtır ve hem kişisel kullanıcılar hem de işletmeler tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. İşte, VPN hakkında merak edilen tüm detayları derledik.
VPN NE İŞE YARAR?
Gizlilik ve Güvenlik: VPN, internet trafiğinizi şifreler, böylece veri aktarımınızı meraklı gözlerden (örneğin, internet servis sağlayıcıları, hackerlar veya kamu Wi-Fi ağlarındaki diğer kullanıcılar) korur. Bu, özellikle hassas bilgilerin (şifreler, banka bilgileri) aktarımı sırasında önemlidir.
Anonimlik: VPN, IP adresinizi gizleyerek internette anonim kalmanızı sağlar. IP adresiniz, internetteki kimliğiniz gibidir ve VPN kullanarak gerçek IP adresinizi gizlersiniz, bu da izlenmenizi zorlaştırır.
Coğrafi Kısıtlamaları Aşma: Bazı web siteleri, içerikler veya hizmetler belirli bölgelerle sınırlıdır. VPN, farklı bir ülkedeki bir sunucuya bağlanarak bu kısıtlamaları aşmanıza olanak tanır. Örneğin, bir ülkede yasaklanmış bir web sitesine erişmek veya bir başka ülkedeki dijital içeriklere ulaşmak için kullanılabilir.
İnternet Sansürünü Aşma: VPN, sansürlü veya engellenmiş içeriklere erişimi mümkün kılarak, kullanıcıların internete özgürce erişimini sağlar.
Veri Koruması: VPN, özellikle ortak Wi-Fi ağlarında veri koruması sağlar. Ortak ağlarda veri aktarımı sırasında güvenlik riskleri yüksek olabilir; VPN kullanarak bu riskleri minimize edebilirsiniz.