Vox Populi, Vox Dei nedir, ne demek, ne anlama geliyor?

Haberin Devamı

Vox Populi, Vox Dei cümlesi seçimlerle birlikte gündeme geldi. ABD’de 47. Başkanlık seçimleri gerçekleştirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump 47. ABD Başkanı oldu. Çeşitli sosyal mecralardan da “Vox Populi, Vox Dei” paylaşımları yapılmaya başlandı.

VOX POPULİ, VOX DEİ NEDİR, NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

"Vox populi, vox Dei" Latince bir deyiştir ve "Halkın sesi, Tanrı'nın sesidir" anlamına gelir. Bu ifade, halkın görüşlerinin ve düşüncelerinin dikkate alınması gerektiğini, halkın iradesinin güçlü bir anlam taşıdığını ifade eder. Ancak, her zaman kesin bir doğruyu temsil etmeyebileceği düşüncesiyle de tarih boyunca tartışmalara konu olmuştur.