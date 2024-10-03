×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

VGM Ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-2025 VGM burs sonuçları için tarih belli oldu mu?

Güncelleme Tarihi:

#Vgm#Vgm Burs Sonuçları#Vgm Sonuçları
VGM Ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024-2025 VGM burs sonuçları için tarih belli oldu mu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 12:18

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvurusu ile kontenjan dahilinde birçok öğrenciye burs imkanı sağlayacak. 8 ay üzerinden, yeni yılda belirlenecek olan miktar üzerinden aylık bir burs imkanı sağlayacak olan VGM, burs başvurusu hakkında detayları resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. 1 Ekim tarihinde başlayan VGM burs başvuruları, 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

VGM burs başvurusu için müracaat yapmaya hazırlanan öğrencilere uyarılarda bulunan genel müdürlük, başvuru esnasında yapılan uyarılara dikkat çekti. VGM, burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair detayları da açıkladı. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte, o detaylar

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM tarafından burs verilmediğinden, “VGM Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanından yapılacaktır. Bununla birlikte VGM burs sonuçlarının, Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Haberin Devamı

BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2024 - 2025 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle açıklanacak olan tutarda burs yardımı yapılacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vgm#Vgm Burs Sonuçları#Vgm Sonuçları

BAKMADAN GEÇME!

VGM Ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024-2025 VGM burs sonuçları için tarih belli oldu mu

VGM Ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-2025 VGM burs sonuçları için tarih belli oldu mu?

#Vgm
KYK EK YURT BAŞVURULARI 2024 BAŞLADI || GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman KYK yurt başvurusu nasıl yapılır

KYK EK YURT BAŞVURULARI 2024 BAŞLADI || GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

#KYK Yurt Başvuruları
Tek tırnaklı eti nedir, ne demek Tek tırnaklı hayvanlar hangileri

Tek tırnaklı eti nedir, ne demek? Tek tırnaklı hayvanlar hangileri?

#Tek Tırnaklı
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 2024 SORGULAMA (sonuc.osym.gov.tr) || KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı Ortaöğretim KPSS ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 2024 SORGULAMA (sonuc.osym.gov.tr) || KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? Ortaöğretim KPSS ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

#KPSS
Cem Garipoğlu kimdir, öldü mü, ne zaman öldü, mezarı açılacak mı Cem Garipoğlunun mezarı neden açılıyor Son gelişmeler

Cem Garipoğlu kimdir, öldü mü, ne zaman öldü, mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılıyor? Son gelişmeler

#Cem Garipoğlu

EN SON HABERLER

VGM Ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2024-2025 VGM burs sonuçları için tarih belli oldu mu

VGM Ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-2025 VGM burs sonuçları için tarih belli oldu mu?

#Vgm
KYK EK YURT BAŞVURULARI 2024 BAŞLADI || GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman KYK yurt başvurusu nasıl yapılır

KYK EK YURT BAŞVURULARI 2024 BAŞLADI || GSB KYK ek yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

#KYK Yurt Başvuruları
Tek tırnaklı eti nedir, ne demek Tek tırnaklı hayvanlar hangileri

Tek tırnaklı eti nedir, ne demek? Tek tırnaklı hayvanlar hangileri?

#Tek Tırnaklı
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 2024 SORGULAMA (sonuc.osym.gov.tr) || KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı Ortaöğretim KPSS ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 2024 SORGULAMA (sonuc.osym.gov.tr) || KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? Ortaöğretim KPSS ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

#KPSS
Cem Garipoğlu kimdir, öldü mü, ne zaman öldü, mezarı açılacak mı Cem Garipoğlunun mezarı neden açılıyor Son gelişmeler

Cem Garipoğlu kimdir, öldü mü, ne zaman öldü, mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılıyor? Son gelişmeler

#Cem Garipoğlu