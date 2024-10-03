VGM Ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-2025 VGM burs sonuçları için tarih belli oldu mu?

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VGM burs başvurusu için müracaat yapmaya hazırlanan öğrencilere uyarılarda bulunan genel müdürlük, başvuru esnasında yapılan uyarılara dikkat çekti. VGM, burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair detayları da açıkladı. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte, o detaylar

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM tarafından burs verilmediğinden, “VGM Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanından yapılacaktır. Bununla birlikte VGM burs sonuçlarının, Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2024 - 2025 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle açıklanacak olan tutarda burs yardımı yapılacaktır.