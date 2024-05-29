VGM 122 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve detayları duyuruldu

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VGM personel alımı için detaylar belli oldu. Buna göre;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
4- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (09.06.1989 ve sonrası doğumlu olanlar.)
6- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.
Alım yapılacak kadrolar;
|BİRİM
|Büro Personeli
|Avukat
|Mühendis (Elektrik)
|Mühendis (Harita)
|Mühendis (Makina)
|Mühendis (İnşaat)
|Sosyal Çalışmacı
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|Destek Personeli
|TOPLAM
|Temizlik Görevlisi
|Şoför
|Kadın
|Erkek
|Kadın
|Erkek
|Erkek
|MERKEZ TEŞKİLATI
|3
|1
|1
|5
|ADANA
|1
|1
|ANKARA
|2
|1
|1
|2
|1
|2
|9
|ANTALYA
|2
|1
|3
|AYDIN
|1
|1
|1
|3
|BALIKESİR
|1
|1
|BİTLİS
|3
|1
|4
|EDİRNE
|2
|2
|ERZURUM
|2
|2
|GAZİANTEP
|1
|1
|HATAY
|5
|1
|6
|İSTANBUL 1
|3
|1
|8
|29
|4
|7
|52
|İSTANBUL 2
|1
|2
|3
|İZMİR
|1
|1
|2
|KASTAMONU
|1
|1
|1
|1
|4
|KAYSERİ
|1
|1
|1
|3
|KONYA
|1
|1
|2
|KÜTAHYA
|1
|1
|MALATYA
|3
|1
|1
|5
|SAMSUN
|1
|1
|1
|3
|SİVAS
|1
|1
|ŞANLIURFA
|2
|1
|1
|4
|TOKAT
|2
|1
|1
|4
|TRABZON
|1
|1
|TOPLAM
|33
|5
|2
|1
|2
|5
|4
|8
|31
|8
|16
|7
|122