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VGM 122 personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve detayları duyuruldu

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#Vgm#Vgm Başvuru#Vgm Personel Alımı
VGM 122 personel alımı yapıyor Başvuru şartları ve detayları duyuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 12:15

Vakıflar Genel Müdürlüğü Mühendis, Sosyal Çalışmacı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli, Avukat ve Destek Personeli olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapacak. 30 ilde personel alımı yapacak olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 122 personel için aranan şartları da erişime açtı. Peki, VGM 122 personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? İşte, o detaylar

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VGM personel alımı için detaylar belli oldu. Buna göre;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
4- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (09.06.1989 ve sonrası doğumlu olanlar.)
6- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.

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Alım yapılacak kadrolar;

BİRİMBüro PersoneliAvukatMühendis (Elektrik)Mühendis (Harita)Mühendis (Makina)Mühendis (İnşaat)Sosyal ÇalışmacıKoruma ve Güvenlik GörevlisiDestek PersoneliTOPLAM
Temizlik GörevlisiŞoför
KadınErkekKadınErkekErkek
MERKEZ TEŞKİLATI3       1 1 5
ADANA           11
ANKARA 21 12  1 2 9
ANTALYA2          13
AYDIN1    1     13
BALIKESİR      1     1
BİTLİS3    1      4
EDİRNE2           2
ERZURUM2           2
GAZİANTEP1           1
HATAY5   1       6
İSTANBUL 131     82947 52
İSTANBUL 21         2 3
İZMİR1         1 2
KASTAMONU11    1  1  4
KAYSERİ  1      1 13
KONYA         11 2
KÜTAHYA1           1
MALATYA3    1    1 5
SAMSUN 1        113
SİVAS         1  1
ŞANLIURFA2     1    14
TOKAT2  1       14
TRABZON      1     1
TOPLAM335212548318167122
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