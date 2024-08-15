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Velivizyon nedir, nereden nasıl izlenir? MEB'den velilere yönelik dizi! Velivizyon hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

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#Velivizyon#Meb#Dizi
Velivizyon nedir, nereden nasıl izlenir MEBden velilere yönelik dizi Velivizyon hangi kanalda, saat kaçta başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 10:30

Millî Eğitim Bakanlığınca, Velivizyon platformu kurularak okul-aile iş birliğini güçlendirmek; öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik 27 bölümden oluşan dizi film çekti. Dizinin tanıtımı bugün yani 15 Ağustos Perşembe günü Bakan Yusuf Tekin2in katılacağı etkinlikle yapılacak. Peki, Velivizyon nedir, nereden nasıl izlenir? Velivizyon hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte MEB Velivizyon dizisi ile ilgili merak edilenler...

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Velivizyon dizisi bugün Ankara'da yapılan tanıtım programının ardından yayına girecek. Program öncesinde veliler başta olmak üzere kamuoyu genelinde "Velivizyon nedir, nereden nasıl izlenir? Velivizyon hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?" sorularının cevabı araştırılıyor. Merak edenler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgileri haberimizde derledik. İşte Velivizyon'la ilgili merak edilip araştırılan ayrıntılar...

VELİVİZYON NEDİR?

Millî Eğitim Bakanlığınca, velilerin sorumluluk duygularını artırmak suretiyle okul-aile iş birliğini güçlendirmek ve böylece öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla "Velivizyon" platformu oluşturuldu.

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"Velivizyon" ile, öğrencilerin zamanının çoğu okul dışındaki alanlarda geçtiği gerçeğinden hareketle geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak için eğitim öğretimin en önemli paydaşlarından biri olan velilerin okulla azami iş birliğinin sağlanması, öğretmenin yükünün hafifletilmesi ve velilerin bilinçlendirilerek sorumluluk duygularının artırılması hedefleniyor.

Web sayfası, youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından oluşan Velivizyon platformunda, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği 12 ana başlık altında 8-10 dakikalık toplam 27 bölümden oluşan dizi film bulunuyor. 

VELİVİZYON HANGİ KANALDAN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Hazırlanan dizi film; EBA (Eğitim Bilişim Ağı), HEMBA (Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı), velivizyon.meb.gov.tr, Millî Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesapları ile ulusal TV kanallarında ve dijital platformlarda yayımlanacak. Velivizyon online platformda yer aldığı için istenildiği saatte istenilen bölüme giriş yapılarak izlenebilecek.

 

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