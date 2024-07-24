Valorant çöktü mü? 24 Temmuz Valorant'ta bir sorun mu var? Son 24 saat erişim raporu!

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24 Temmuz Valorant'ta sorun mu var, neden açılmıyor? Riot Games tarafından geliştirilen oyunda zaman zaman bölgesel ve ağ bağlantısı kaynaklı sorunlarla karşılaşabiliyor. Oyunseverler, Valorant erişimde bir sorun olup olmadığını merak ediyor. Peki Valorant çöktü mü, sorun mu var? İşte çökme raporu bilgisi...

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Riot Games tarafından geliştirilen oyunda küresel raporlamalar çerçevesinde bazı sorunlar gözlemlenmektedir. Oyunda anlık olarak erişim sorunuyla karşılaşılabiliyor. Konuyla ilgili açıklama ve bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Valorant, Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan çok oyunculu ve taktiksel birinci şahıs nişancı video oyunudur. İlk olarak Ekim 2019'da Project A kod adı altında yayınlanan oyun, 7 Nisan 2020'de sınırlı erişimle kapalı beta dönemine başladı ve ardından 2 Haziran 2020'de resmî olarak yayınlandı.