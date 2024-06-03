VAKIFBANK SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI? Müfettiş yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

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Vakıfbank sınav sonuçları, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcısı, Bt Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Bt Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur Giriş Sınavı çerçevesinde merak ediliyor. 18 Mayıs tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen sınava katılım gösteren adaylar, açıklanacak olan sonuçlara kilitlendi. Peki, Vakıfbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Vakıfbank sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler

VAKIFBANK SINAV SONUÇLARI 2024

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı, Bt Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Bt Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur Giriş Sınavı Sonuçlarının, önceki sınav sonuçları açıklama dönemi de göz önünde bulundurulduğunda 3 Haziran 2024 tarihinde erişime açılması bekleniyor.