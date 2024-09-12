Uzay Komutanlığı nedir, görevleri nelerdir?

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Uzay Komutanlığı, ülkelerin uzay faaliyetlerini yönetmek ve uzay ortamını askeri operasyonlar için kullanmak amacıyla kurulan bir askeri birimdir. Özellikle uzay teknolojilerinin gelişmesi ve bu alanın stratejik önem kazanmasıyla birlikte birçok ülke uzay komutanlıkları kurarak, uzayda güvenlik ve askeri faaliyetlerini koordine etmeye başlamıştır.

GÖREVLERİ NELERDİR?