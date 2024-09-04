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UETS nedir ve nasıl alınır?

Güncelleme Tarihi:

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UETS nedir ve nasıl alınır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 11:24

UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi), Türkiye'de vatandaşlara ve kurumlara resmi tebligatların elektronik ortamda iletilmesini sağlayan bir sistemdir. Tebligatlar, hukuk davaları, idari işlemler ve resmi bildirimler gibi konularda yapılır. UETS’ye kaydolmak için PTT şubelerinden veya resmi e-Devlet kapısı üzerinden elektronik tebligat adresi almak gerekir. Bu sistem, hızlı ve güvenli bir şekilde yasal bildirimlerin yapılmasını sağlar, zaman kaybını önler ve tebligat süreçlerini daha etkin hale getirir.

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UETS başvurusu yapmak için, gerçek kişiler e-Devlet üzerinden ya da PTT işyerlerinden başvurabilirler. Başvuru sırasında kimlik doğrulaması yapılır ve sistem üzerinden bir elektronik tebligat adresi oluşturulur. Tüzel kişiler ise MERSİS ya da ilgili kurumlar üzerinden başvuru yapabilir. Başvuru sonrası, size özel elektronik tebligat adresi atanır ve tebligatlar bu adres üzerinden yapılır.

Tüzel Kişi ve Kamu Kurumu Başvurusu;

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye başvuru yapılır. Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

  • Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikler için, Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri; DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için ise tabi oldukları sistem bilgileri.

  • Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için, MERSİS numarası ve sistem bilgileri; MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri.

  • Türk vatandaşı gerçek kişiler için, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için ise yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

  • PTT, bunların dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

Bireysel Başvuru;

Online Başvuru

Sadece gerçek kişiler, PTT Merkezlerine gelmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde bulunan başvuru ekranından e-devlet, elektronik imza veya mobil imza ile PTT Merkezlerine gelmeden online olarak elektronik ortamda hesaplarını açabilirler.

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PTT Merkezlerinden Başvuru

Gerçek kişiler ve tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir. PTT, başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder:

  • Türk vatandaşları için; kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmi belge veya güvenli elektronik imza.

  • Yabancılar için; yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.

  • Tüzel kişiler için; tabi oldukları sistem bilgileri, işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgilerini gösteren bilgi ve belgeler.

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