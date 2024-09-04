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Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet Dini Günler Takvimi: Recep Şaban Ramazan ayı başlangıç tarihleri

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#Üç Aylar#Recep Ayı#Ne Zaman
Üç aylar ne zaman başlıyor Diyanet Dini Günler Takvimi: Recep Şaban Ramazan ayı başlangıç tarihleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 11:15

Üç aylar başlangıç tarihi Safer ayının sona ermesi ve Rebiülevvel ayı başlangıcının gelişiyle birlikte en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle üç aylar başlangıcı her yıl bir önceki başlangıç yılına göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Peki, üç aylar yani Recep Şaban ve Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte 2025 üç aylar başlangıcı ne zaman? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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Üç aylar yani Recep Şaban ve Ramazan  ayı başlangıcı ne zaman başlayacak? Recep Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylar İslam inancında büyük önem taşıyor. Dolayısıyla üç aylar Recep ayının gelişiyle birlikte başlamış oluyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar Recep ayının gelişiyle başlıyor. Hicri Takvim'e göre Recep Ayı 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 5/348-349 [3534]). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.

 

 

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