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Üç aylar ne zaman başlayacak? Diyanet Dini Günler Takvimi 2025 Receb ayı başlangıç tarihi belli oldu!

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#Üç Aylar#Recep Ayı#Ne Zaman
Üç aylar ne zaman başlayacak Diyanet Dini Günler Takvimi 2025 Receb ayı başlangıç tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 15:25

İslam inancında büyük öneme sahip olan üç aylar başlangıç tarihi merak edilip araştırılıyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl üç aylar başlangıcı bir önceki başlangıç tarihine göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar Receb ayının başlangıcıyla başlıyor. Peki, 2025 Receb ayı başlangıcı yani üç aylar ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

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Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylar İslam inancında büyük önem taşıyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle başlangıç tarihi 10 - 11 gün daha erkene denk geliyor. Bununla birlikte üç aylar Recep ayı ile başladığı için Recep ayı başlangıç tarihi aynı zamanda üç ayların da başlangıcı oluyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar Recep ayının gelişiyle başlıyor. Hicri Takvim'e göre Recep Ayı 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

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Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 5/348-349 [3534]). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.

 

 

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