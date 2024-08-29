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Üç aylar ne zaman başlayacak? 2025 Dini Günler Takvimi || Üç aylar başlangıç (Recep Ayı) tarihi

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#Üç Aylar#Recep Ayı#Ne Zaman
Üç aylar ne zaman başlayacak 2025 Dini Günler Takvimi || Üç aylar başlangıç (Recep Ayı) tarihi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 12:39

İslam inancında faziletlerine inanılan ve büyük önem verilen üç aylar yeni hicri yılın ilk iki ayının geride kalmasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Dolayısıyla üç aylar Recep ayıyla başlıyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte üç aylar başlangıç tarihi...

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Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylar İslam inancında büyük önem taşıyor. Dolayısıyla üç aylar Recep ayının gelişiyle birlikte başlamış oluyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar Recep ayının gelişiyle başlıyor. Hicri Takvim'e göre Recep Ayı 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 5/348-349 [3534]). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.

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