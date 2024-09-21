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ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2025 || Receb, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi: Üç aylar başlangıcı

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#Üç Aylar#Recep Ayı#Ne Zaman
ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2025 || Receb, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman başlayacak İşte Diyanet Dini Günler Takvimi: Üç aylar başlangıcı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 20:41

Üç aylar yani İslam inancında kutsal kabul edilen Receb Şaban ve Ramazan ayları merak edilip araştırılıyor. Miladi Takvim ve Hicri Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl üç aylar başlangıç tarihi bir önceki yıla göre farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da üç aylar başlangıç tarihi belirlenip kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2025'te üç aylar ne zaman başlayacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte üç aylar başlangıç tarihi...

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Üç aylar yani Recep Şaban ve Ramazan  ayı başlangıcı ne zaman başlayacak? Recep Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylar İslam inancında büyük önem taşıyor. Dolayısıyla üç aylar Recep ayının gelişiyle birlikte başlamış oluyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar Recep ayının gelişiyle başlıyor. Hicri Takvim'e göre Recep Ayı 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 5/348-349 [3534]). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.

 

 

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ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2025 || Receb, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman başlayacak İşte Diyanet Dini Günler Takvimi: Üç aylar başlangıcı

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