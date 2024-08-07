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Twitter gizli yanıta nasıl bakılır? Twitter gizli yanıt görüntüleme işlemi

Güncelleme Tarihi:

#Twitter#Twitter Gizli Yanıt#Twitter Gizli Yanıtlar
Twitter gizli yanıta nasıl bakılır Twitter gizli yanıt görüntüleme işlemi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 17:48

Twitter'da gizli yanıt, bir kullanıcının Tweet'ine gelen yanıtlardan bazılarını diğer kullanıcıların görmesini engellemek için gizlemesidir. Bu özellik, Tweet'in sahibi tarafından yanıtları düzenlemek ve rahatsız edici, alakasız veya spam içerikli mesajları gizlemek amacıyla kullanılır. Ancak, gizli yanıtlar tamamen silinmez; diğer kullanıcılar bu yanıtları hala görüntüleyebilirler.

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Gizli yanıtları görmek için Tweet'in altında yer alan gizli yanıtlar simgesine tıklanabilir. Bu simge, genellikle yanıtların olduğu sayfanın sağ üst köşesinde yer alır ve bir diyalog balonu ile işaretlenmiştir. Bu özellik, kullanıcılara Tweet'lerinin altındaki konuşmaları daha iyi kontrol etme imkanı sağlar, ancak şeffaflık açısından da gizli yanıtların erişilebilir kalmasına olanak tanır.

 

TWİTTER GİZLİ YANITA NASIL BAKILIR?

Twitter'da gizli yanıtlara bakmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. Tweet'i Bulun: Gizli yanıtları görmek istediğiniz Tweet'i bulun. Bu Tweet, sizin ya da başkasının olabilir.

  2. Yanıtları Görüntüleyin: Tweet'in altındaki yanıtları görmek için tıklayın. Bu, tüm yanıtların listelendiği bir sayfayı açacaktır.

  3. Gizli Yanıtlar İkonu: Eğer Tweet'te gizli yanıtlar varsa, yanıtların olduğu sayfanın sağ üst köşesinde küçük bir gri simge göreceksiniz. Bu simge, bir diyaloğun gizli olduğunu belirtir ve genellikle "gizli yanıtlar" veya benzeri bir açıklamayla birlikte gelir.

  4. Gizli Yanıtlara Tıklayın: Bu simgeye tıklayın. Böylece Tweet'in sahibi tarafından gizlenen yanıtları görebileceğiniz özel bir sayfaya yönlendirilirsiniz.

Bu adımları izleyerek, Twitter'da gizli yanıtları görüntüleyebilirsiniz.

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#Twitter#Twitter Gizli Yanıt#Twitter Gizli Yanıtlar

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