TUSAŞ yeni Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu? Kariyeri ve biyografisi!

Güncelleme Tarihi:
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrasında TUSAŞ Genel Müdürü olarak Mehmet Demiroğlu atandı. Yönetim Kurulu Başkanı olarak ise Ömer Cihad VARDAN seçildi. TUSAŞ, son dönemlerde Milli Muharip Uçak KAAN, Hökbey, Hürjet ve ANKA 3 gibi hava araçlarıyla ön plana çıkıyordu. Peki, Mehmet Demiroğlu kimdir?
TUSAŞ YENİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET DEMİROĞLU KİMDİR?
Makine Mühendisi olan Mehmet Demiroğlu, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans, Renssealer Polytechnic Institute’de yaptıktan sonra doktorasını da Renssealer Polytechnic Institute’de yaptı. Kariyerine ilk olarak Eskişehir Hava İkmal Merkezi’nde 1996-1997 arasında başladı. Ardından şu görevlerde bulundu:
MEHMET DEMİROĞLU GÖREVLERİ
Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies Proje Mühendisi, 1996-2001
Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International Proje Yöneticisi , 2001-2004
Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009
Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010
Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy,2010-2012
Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014
Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017
Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018
Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020
Ar-Ge Direktörü, 2020-2021
TUSAŞ Akademi Başkanı,2021-2022
Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ