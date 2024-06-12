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TUSAŞ yeni Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu? Kariyeri ve biyografisi!

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TUSAŞ yeni Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu Kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 10:21

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu oldu. Milli Muharip Uçak KAAN, Hökbey, Hürjet ve ANKA 3 gibi hava araçlarıyla ön plana çıkan TUSAŞ’ta Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrasında CEO Temel Kotil’in yerine Mehmet Demiroğlu atandı. Peki, TUSAŞ yeni Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir, nereli? İşte Mehmet Demiroğlu biyografisi!

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrasında TUSAŞ Genel Müdürü olarak Mehmet Demiroğlu atandı. Yönetim Kurulu Başkanı olarak ise Ömer Cihad VARDAN seçildi. TUSAŞ, son dönemlerde Milli Muharip Uçak KAAN, Hökbey, Hürjet ve ANKA 3 gibi hava araçlarıyla ön plana çıkıyordu. Peki, Mehmet Demiroğlu kimdir?

TUSAŞ YENİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET DEMİROĞLU KİMDİR?

Makine Mühendisi olan Mehmet Demiroğlu, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans, Renssealer Polytechnic Institute’de yaptıktan sonra doktorasını da Renssealer Polytechnic Institute’de yaptı. Kariyerine ilk olarak Eskişehir Hava İkmal Merkezi’nde 1996-1997 arasında başladı. Ardından şu görevlerde bulundu:

MEHMET DEMİROĞLU GÖREVLERİ

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Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies Proje Mühendisi, 1996-2001

Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International Proje Yöneticisi , 2001-2004

Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009

Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010

Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy,2010-2012

Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014

Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017

Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018

Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020

Ar-Ge Direktörü, 2020-2021

TUSAŞ Akademi Başkanı,2021-2022

Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ

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