TUSAŞ nedir, ne üretir? TUSAŞ fabrikası nerede? TUSAŞ'ın açılımı ne demek?

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TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Türkiye'nin havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren öncü kuruluşlarından biridir. 1973 yılında kurulan TUSAŞ, Türkiye'nin askeri ve sivil havacılık projelerinde önemli roller üstlenir ve yerli uçak, insansız hava araçları (İHA), helikopter, uydu ve diğer savunma teknolojilerinin geliştirilmesinde görev alır.

TUSAŞ'ın başlıca faaliyet alanları şunlardır:

Havacılık ve uzay projeleri : Türkiye'nin yerli savaş uçağı olan MMU (Milli Muharip Uçak) ve HÜRKUŞ gibi projeler üzerinde çalışmaktadır.

: Türkiye'nin yerli savaş uçağı olan ve gibi projeler üzerinde çalışmaktadır. İnsansız hava araçları (İHA) : ANKA ve AKSUNGUR gibi stratejik İHA'ları geliştirmiştir.

: ve gibi stratejik İHA'ları geliştirmiştir. Uydu sistemleri: TUSAŞ, Türkiye'nin uydu programlarında da aktif rol alarak TÜRKSAT gibi projelerde yer almıştır.

TUSAŞ, hem Türkiye'nin askeri gücünü desteklemek hem de yerli ve milli teknoloji üretimini artırmak amacıyla önemli bir stratejik rol oynamaktadır.

TUSAŞ FABRİKASI NEREDE?

TUSAŞ'ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) ana üretim tesisi, Ankara'nın Kazan ilçesinde, Akıncı bölgesinde yer almaktadır. Bu büyük üretim kompleksi, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayii projelerinin yürütüldüğü merkezdir. Tesis, yerli ve milli hava araçlarının geliştirilmesi, üretimi ve montajı gibi stratejik faaliyetleri barındırır.

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TUSAŞ'ın bu fabrikası, uçak, helikopter, İHA (İnsansız Hava Aracı), uydu gibi projelerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar ve aynı zamanda uluslararası ortak projelerde de aktif olarak yer