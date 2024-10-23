TUSAŞ nedir, ne üretir? TUSAŞ fabrikası nerede? TUSAŞ'ın açılımı ne demek?

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TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Türkiye'nin havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren öncü kuruluşlarından biridir. 1973 yılında kurulan TUSAŞ, Türkiye'nin askeri ve sivil havacılık projelerinde önemli roller üstlenir ve yerli uçak, insansız hava araçları (İHA), helikopter, uydu ve diğer savunma teknolojilerinin geliştirilmesinde görev alır.
TUSAŞ'ın başlıca faaliyet alanları şunlardır:
TUSAŞ, hem Türkiye'nin askeri gücünü desteklemek hem de yerli ve milli teknoloji üretimini artırmak amacıyla önemli bir stratejik rol oynamaktadır.
TUSAŞ FABRİKASI NEREDE?
TUSAŞ'ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) ana üretim tesisi, Ankara'nın Kazan ilçesinde, Akıncı bölgesinde yer almaktadır. Bu büyük üretim kompleksi, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayii projelerinin yürütüldüğü merkezdir. Tesis, yerli ve milli hava araçlarının geliştirilmesi, üretimi ve montajı gibi stratejik faaliyetleri barındırır.
TUSAŞ'ın bu fabrikası, uçak, helikopter, İHA (İnsansız Hava Aracı), uydu gibi projelerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar ve aynı zamanda uluslararası ortak projelerde de aktif olarak yer