×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

#TUS#TUS Sonuçları#TUS Sonuç Ekranı
TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 10:05

2024 TUS sonuçları için adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına odaklanmış durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından, TUS sınav sonuçları merakla bekleniyor. Mesleki Bilgi Sınavı'nda adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı değerlendirilecek. Doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplaması yapılacak. ÖSYM'nin takvimine göre, 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuçları bu hafta açıklanacak. Peki, TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? 2024-TUS 2. Dönem sınav sonuç tarihi hakkında detaylar!

Haberin Devamı

TUS sınav sonuç ekranı 2024 için adayların gözü kulağı artık ÖSYM'den gelecek açıklamada. 18 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için beklenen gün yaklaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan söz konusu sınavın sonuçları 12 Eylül tarihinde belli olacak. Adaylar TUS 2024 sınav sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Peki, TUS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte, detaylar.

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre TUS sonuçları 12 Eylül 2024 Perşembe günü ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanacak.

TUS SONUÇLARI 2024 NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Haberin Devamı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

DEĞERLENDİRME İŞLEMİ

4.1. TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.

4.2. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

• Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (Ağırlıklı A) hesaplanacaktır.

• Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) hesaplanacaktır. Adayların Ağırlıklı K, Ağırlıklı T ve Ağırlıklı A puanları, aşağıdaki dönüşüm formülünde kullanılarak adayların en yükseği 85 olan K, T ve A puanları hesaplanacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TUS#TUS Sonuçları#TUS Sonuç Ekranı

BAKMADAN GEÇME!

NARİN OLAYINDA SON DURUM 9 EYLÜL || Son dakika: Narinin otopsi raporu ortaya çıktı, giriş çıkışlar kapatıldı 24 şüpheli gözaltında WhatsApp mesajları silinmiş

NARİN OLAYINDA SON DURUM 9 EYLÜL || Son dakika: Narin'in otopsi raporu ortaya çıktı, giriş çıkışlar kapatıldı 24 şüpheli gözaltında! WhatsApp mesajları silinmiş

#Narin
MD yok ne demek Ders kaydında M.D. yok ne anlama gelir

MD yok ne demek? Ders kaydında M.D. yok ne anlama gelir?

#Md Yok
HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 9-15 EYLÜL 2024 | Yeni Döneme Hoş Geldin Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor İşte Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 9-15 EYLÜL 2024 | Yeni Döneme Hoş Geldin! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

#Burç
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanıyor mu 110. ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi EGM bilgisi

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanıyor mu? 110. ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi EGM bilgisi

#ÖGG
TÜRKİYE İZLANDA CANLI İZLE 🔴|| Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi Muhtemel 11ler belli oldu

TÜRKİYE İZLANDA CANLI İZLE 🔴|| Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Muhtemel 11'ler belli oldu!

#Türkiye

EN SON HABERLER

NARİN OLAYINDA SON DURUM 9 EYLÜL || Son dakika: Narinin otopsi raporu ortaya çıktı, giriş çıkışlar kapatıldı 24 şüpheli gözaltında WhatsApp mesajları silinmiş

NARİN OLAYINDA SON DURUM 9 EYLÜL || Son dakika: Narin'in otopsi raporu ortaya çıktı, giriş çıkışlar kapatıldı 24 şüpheli gözaltında! WhatsApp mesajları silinmiş

#Narin
MD yok ne demek Ders kaydında M.D. yok ne anlama gelir

MD yok ne demek? Ders kaydında M.D. yok ne anlama gelir?

#Md Yok
HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 9-15 EYLÜL 2024 | Yeni Döneme Hoş Geldin Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor İşte Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 9-15 EYLÜL 2024 | Yeni Döneme Hoş Geldin! Bu Hafta Burcunuzu Neler Bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

#Burç
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanıyor mu 110. ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi EGM bilgisi

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanıyor mu? 110. ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi EGM bilgisi

#ÖGG
TÜRKİYE İZLANDA CANLI İZLE 🔴|| Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi Muhtemel 11ler belli oldu

TÜRKİYE İZLANDA CANLI İZLE 🔴|| Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Muhtemel 11'ler belli oldu!

#Türkiye