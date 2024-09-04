×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2024 TUS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM TUS sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

Güncelleme Tarihi:

#TUS#TUS Sonuçları#TUS Sonuç Ekranı
TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2024 TUS sınav sonuçları nasıl öğrenilir İşte, ÖSYM TUS sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 12:02

TUS sınav sonuç ekranı 2024 için adayların gözü kulağı artık ÖSYM'den gelecek açıklamada. 18 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için beklenen gün yaklaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan söz konusu sınavın sonuçları 12 Eylül tarihinde belli olacak. Adaylar TUS 2024 sınav sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Peki, TUS sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte, detaylar.

Haberin Devamı

TUS sonuçları 2024 için gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen söz konusu sınavın ardından TUS sınav sonuçları için adayların gözü kulağı yapılacak açıklamaya çevrildi. Yapılan değerlendirmede çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. ÖSYM'nin takvimine göre 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuçları bu hafta belli olacak. Peki, TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? 2024-TUS 2. Dönem sınav sonuç tarihi!

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberin Devamı

ÖSYM sınav takvimine göre TUS sonuçları 12 Eylül 2024 Perşembe günü ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanacak.

TUS SONUÇLARI 2024 NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

DEĞERLENDİRME İŞLEMİ

4.1. TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.

4.2. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

• Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (Ağırlıklı A) hesaplanacaktır.

• Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) hesaplanacaktır. Adayların Ağırlıklı K, Ağırlıklı T ve Ağırlıklı A puanları, aşağıdaki dönüşüm formülünde kullanılarak adayların en yükseği 85 olan K, T ve A puanları hesaplanacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TUS#TUS Sonuçları#TUS Sonuç Ekranı

BAKMADAN GEÇME!

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2024 TUS sınav sonuçları nasıl öğrenilir İşte, ÖSYM TUS sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2024 TUS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM TUS sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

#TUS
NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA 2024| Diyarbakırlı Narin bulundu mu, nerede Narin son gelişme...

NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA 2024| Diyarbakırlı Narin bulundu mu, nerede? Narin son gelişme...

#Narin Son Dakika
118. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI 2024 (YOUTUBE CANLI İZLE) || Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi/atamaları sonuçları ve isim listesi açıklandı mı, nereden öğrenilir 118. DHY münhal kadrolar listesi

118. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI 2024 (YOUTUBE CANLI İZLE) || Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi/atamaları sonuçları ve isim listesi açıklandı mı, nereden öğrenilir? 118. DHY münhal kadrolar listesi!

#DHY 118. Dönem Kura Çekilişi
DİLAN POLAT ENGİN POLAT DAVASI SON DAKİKA || Fenomenlerin yargılanması başladı Dilan Polat son durum nedir

DİLAN POLAT ENGİN POLAT DAVASI SON DAKİKA || Fenomenlerin yargılanması başladı! Dilan Polat son durum nedir?

#Dilan Polat Engin Polat
Vaniköy nerede, kaçak villa kimin Kaçak villa inşaatı için harekete geçildi

Vaniköy nerede, kaçak villa kimin? Kaçak villa inşaatı için harekete geçildi!

#Vaniköy Nerede

EN SON HABERLER

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı 2024 TUS sınav sonuçları nasıl öğrenilir İşte, ÖSYM TUS sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2024 TUS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM TUS sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

#TUS
NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA 2024| Diyarbakırlı Narin bulundu mu, nerede Narin son gelişme...

NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA 2024| Diyarbakırlı Narin bulundu mu, nerede? Narin son gelişme...

#Narin Son Dakika
118. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI 2024 (YOUTUBE CANLI İZLE) || Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi/atamaları sonuçları ve isim listesi açıklandı mı, nereden öğrenilir 118. DHY münhal kadrolar listesi

118. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI 2024 (YOUTUBE CANLI İZLE) || Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi/atamaları sonuçları ve isim listesi açıklandı mı, nereden öğrenilir? 118. DHY münhal kadrolar listesi!

#DHY 118. Dönem Kura Çekilişi
DİLAN POLAT ENGİN POLAT DAVASI SON DAKİKA || Fenomenlerin yargılanması başladı Dilan Polat son durum nedir

DİLAN POLAT ENGİN POLAT DAVASI SON DAKİKA || Fenomenlerin yargılanması başladı! Dilan Polat son durum nedir?

#Dilan Polat Engin Polat
Vaniköy nerede, kaçak villa kimin Kaçak villa inşaatı için harekete geçildi

Vaniköy nerede, kaçak villa kimin? Kaçak villa inşaatı için harekete geçildi!

#Vaniköy Nerede