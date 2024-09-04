TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2024 TUS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM TUS sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar.

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TUS sonuçları 2024 için gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen söz konusu sınavın ardından TUS sınav sonuçları için adayların gözü kulağı yapılacak açıklamaya çevrildi. Yapılan değerlendirmede çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. ÖSYM'nin takvimine göre 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuçları bu hafta belli olacak. Peki, TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? 2024-TUS 2. Dönem sınav sonuç tarihi!

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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ÖSYM sınav takvimine göre TUS sonuçları 12 Eylül 2024 Perşembe günü ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanacak.

TUS SONUÇLARI 2024 NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

DEĞERLENDİRME İŞLEMİ

4.1. TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.



4.2. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.



Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,



• Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (Ağırlıklı A) hesaplanacaktır.



• Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) hesaplanacaktır. Adayların Ağırlıklı K, Ağırlıklı T ve Ağırlıklı A puanları, aşağıdaki dönüşüm formülünde kullanılarak adayların en yükseği 85 olan K, T ve A puanları hesaplanacaktır.