TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama bilgileri

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2024 TUS sonuçları için adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına odaklanmış durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından, TUS sınav sonuçları merakla bekleniyor. Mesleki Bilgi Sınavı'nda adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı değerlendirilecek. Doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplaması yapılacak. ÖSYM'nin takvimine göre, 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuçları bu hafta açıklanacak. Peki, TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? 2024-TUS 2. Dönem sınav sonuç tarihi hakkında detaylar!

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre TUS sonuçları 12 Eylül 2024 Perşembe günü ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanacak.

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TUS SONUÇLARI 2024 NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

DEĞERLENDİRME İŞLEMİ

4.1. TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.



4.2. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.



Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,



• Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (Ağırlıklı A) hesaplanacaktır.



• Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) hesaplanacaktır. Adayların Ağırlıklı K, Ağırlıklı T ve Ağırlıklı A puanları, aşağıdaki dönüşüm formülünde kullanılarak adayların en yükseği 85 olan K, T ve A puanları hesaplanacaktır.