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Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet ve meydan büyük mü yazılır?

Güncelleme Tarihi:

#Türk Tarihi#Meydan İsimleri#Park İsimleri
Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet ve meydan büyük mü yazılır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 14:20

YKS TYT sınavında çıkan bazı sorular, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu sorulardan birkaçında ise Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet ve meydan isimlerinin büyük harfle mi yoksa küçük harfle mi yazılması gerektiği merak ediliyor. Peki, Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet ve meydan büyük mü yazılır? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylar

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Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet ve meydan büyük mü yazılır? Türkçe'de bazı özel isimlerin yazımında büyük harf kullanımı kuralları aşağıdaki gibidir:

TÜRK TARİHİ: Bu tür kavramlar genel olarak özel isim kategorisine girmezler ve büyük harfle yazılmazlar. Yani, "Türk tarihi" şeklinde yazılmalıdır.

PARK İSİMLERİ: Park isimleri özel isim olduğu için her kelimenin baş harfi büyük yazılır. Örneğin, "Gülhane Parkı," "Gezi Parkı."

RESMİ HEYET: Bu ifade belirli bir heyeti belirtmiyorsa, genel bir isimdir ve küçük harflerle yazılır. Örneğin, "resmi heyet." Ancak, belirli bir heyeti ifade ediyorsa, özel isim olarak kabul edilebilir ve her kelimenin baş harfi büyük yazılabilir. Örneğin, "TBMM Resmi Heyeti."

MEYDAN İSİMLERİ: Meydan isimleri de özel isim kategorisine girer ve her kelimenin baş harfi büyük yazılır. Örneğin, "Taksim Meydanı," "Kızılay Meydanı."

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Bu kurallar TDK (Türk Dil Kurumu) tarafından belirlenen standartlara dayanmaktadır.

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#Türk Tarihi#Meydan İsimleri#Park İsimleri

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