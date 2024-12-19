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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ramazan Ağar’ın hayatı ve biyografisi!

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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar kimdir, kaç yaşında, nereli Ramazan Ağar’ın hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 13:43

Yılın son günlerine girilmesiyle birlikte asgari ücret maratonu başladı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da asgari ücret toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan Ağar kimdir? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Peki, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar kaç yaşında ve nereli? Ramazan Ağar daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte kariyeri ve biyografisi!

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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın kariyeri, görevleri ve biyografisi gündemdeki gelişmelerin ardından merak edildi. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği asgari ücret zammı için gözler yapılan toplantılara çevrildi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücret 3. Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN AĞAR KİMDİR?

Ramazan Ağar, Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1953 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladı. Konya’da yerine getirdiği askerlik görevi ardından, 1976 yılında Köy Hizmetleri 3. Bölge Müdürlüğü’nde inşaat sürveyanı olarak çalışmaya başladı.

YOL-İŞ Sendikası Adana (1) No’lu Şubesi’nin 1980 tarihli kongresinde Şube Başkanı seçildi ve bu görevini 12-14 Eylül 2003 tarihli YOL-İŞ Sendikası 7. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Mali Sekreterlik görevine seçildiği güne kadar sürdürdü.

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6-8 Temmuz 2007 tarihli YOL-İŞ Sendikası 8. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Mali Sekreterlik görevine yeniden seçildi. 6-7 Eylül 2008 ve 23-24 Ocak 2010 tarihlerinde gerçekleşen iki Olağanüstü Genel Kurul ile YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanlığı’na seçildi. YOL-İŞ Sendikası’nın 2011 ve 2015 yılında yapılan 9. ve 10. Olağan Genel Kurulu ile yeniden Genel Başkanlık görevine seçildi.

TÜRK-İŞ’in 21. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Eğitim Sekreterliği görevlerine seçildi.

3 Eylül 2013 günü Yönetim Kurulu Kararı ile Türk-İş Genel Mali Sekreterliğine getirilen Ağar, TÜRK-İŞ’in 22. ve 23. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Mali Sekreterlik görevine yeniden seçildi.

Ramazan Ağar, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar kimdir, kaç yaşında, nereli Ramazan Ağar’ın hayatı ve biyografisi

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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar kimdir, kaç yaşında, nereli Ramazan Ağar’ın hayatı ve biyografisi

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