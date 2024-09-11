×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Türk Dünyası Ortak Alfabe için düğmeye bastı... 34 harften oluşacak

Güncelleme Tarihi:

#Türk Dünyası#Ortak Alfabe#Türk Dünyası Alfabesi
Türk Dünyası Ortak Alfabe için düğmeye bastı... 34 harften oluşacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 13:37

Türk Dünyası Ortak Alfabe kullanımı için harekete geçti. Türk Devletleri Teşkilatı tarafından oluşturulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği 3. toplantısında, Türk dilleri için ortak alfabe çalışmasını sonuçlandırdı. Özverili çalışmalar neticesinde 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşı sağlandı.

Haberin Devamı

Türkiye’yi Türk Dil Kurumunun temsil ettiği toplantıda 1991 yılında bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesi kapsamlı bir biçimde ele alındı. Yürütülen ayrıntılı çalışmalarda proje kapsamında geliştirilmesi gereken hususular belirlendi. Özverili çalışmalar neticesinde 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşı sağlandı. Ortaya konan alfabedeki her harfin Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik eden, dil mirasını koruyan tarihi nitelikteki Ortak Türk Alfabesi kararının uygulanması ve desteklenmesi için ilgili kurumlara çağrı yapıldı.

Detayların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Dünyası#Ortak Alfabe#Türk Dünyası Alfabesi

BAKMADAN GEÇME!

Türk Dünyası Ortak Alfabe için düğmeye bastı... 34 harften oluşacak

Türk Dünyası Ortak Alfabe için düğmeye bastı... 34 harften oluşacak

#Türk Dünyası
İzmir baraj doluluk oranları 11 Eylül 2024 İZSU İzmir barajlarındaki son durum ne, ne kadar dolu

İzmir baraj doluluk oranları 11 Eylül 2024! İZSU İzmir barajlarındaki son durum ne, ne kadar dolu?

#İzmir Baraj Doluluk Oranları
TOKİ MALATYA KURASI CANLI İZLE || 2024 Eylül ayı TOKİ Malatya kurası ne zaman saat kaçta Kura sonuçları sorgulama

TOKİ MALATYA KURASI CANLI İZLE || 2024 Eylül ayı TOKİ Malatya kurası ne zaman saat kaçta? Kura sonuçları sorgulama

#TOKİ
EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 YAYINLANDI MI | EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak 2024, başladı mı EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı Gözler ÖSYM duyurusunda

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 YAYINLANDI MI | EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak 2024, başladı mı? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Gözler ÖSYM duyurusunda!

#Ekpss Tercih Tarihi 2024
Burger Kingden radikal isim değişikliği kararı Börgır tabelası hızla yayıldı... Burger King isim mi değiştirdi, “Börgır” mı oldu

Burger King'den radikal isim değişikliği kararı! "Börgır" tabelası hızla yayıldı... Burger King isim mi değiştirdi, “Börgır” mı oldu?

#Burger King

EN SON HABERLER

Türk Dünyası Ortak Alfabe için düğmeye bastı... 34 harften oluşacak

Türk Dünyası Ortak Alfabe için düğmeye bastı... 34 harften oluşacak

#Türk Dünyası
İzmir baraj doluluk oranları 11 Eylül 2024 İZSU İzmir barajlarındaki son durum ne, ne kadar dolu

İzmir baraj doluluk oranları 11 Eylül 2024! İZSU İzmir barajlarındaki son durum ne, ne kadar dolu?

#İzmir Baraj Doluluk Oranları
TOKİ MALATYA KURASI CANLI İZLE || 2024 Eylül ayı TOKİ Malatya kurası ne zaman saat kaçta Kura sonuçları sorgulama

TOKİ MALATYA KURASI CANLI İZLE || 2024 Eylül ayı TOKİ Malatya kurası ne zaman saat kaçta? Kura sonuçları sorgulama

#TOKİ
EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 YAYINLANDI MI | EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak 2024, başladı mı EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı Gözler ÖSYM duyurusunda

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 YAYINLANDI MI | EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak 2024, başladı mı? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Gözler ÖSYM duyurusunda!

#Ekpss Tercih Tarihi 2024
Burger Kingden radikal isim değişikliği kararı Börgır tabelası hızla yayıldı... Burger King isim mi değiştirdi, “Börgır” mı oldu

Burger King'den radikal isim değişikliği kararı! "Börgır" tabelası hızla yayıldı... Burger King isim mi değiştirdi, “Börgır” mı oldu?

#Burger King