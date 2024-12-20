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Turgut Toydemir kimdir, neden ve nasıl öldü? Ünlü mimar Turgut Toydemir olayı son dakika

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Turgut Toydemir kimdir, neden ve nasıl öldü Ünlü mimar Turgut Toydemir olayı son dakika
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 12:50

İstanbul'un Beykoz ilçesinde ünlü mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru S.Ç.'nin, durmayan araca doğru tabancasıyla ateş açması üzerine Turgut Toydemir ağır yaralandı. Turgut Toydemir hastanede hayatını kaybetti. Polis S.Ç. ise silahıyla birlikte yakalandı. Peki, Turgut Toydemir kimdir, neden ve nasıl öldü? Ünlü mimar Turgut Toydemir olayı son dakika

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Turgut Toydemir nasıl öldü?

Olay saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait 34 DF 8762 plakalı araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., 34 TC 7374 plakalı aracı ile seyir halinde olan 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı.

Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet etti.

Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. Diğer sürücüler tarafından olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Turgut Toydemir, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Turgut Toydemir kimdir, neden ve nasıl öldü Ünlü mimar Turgut Toydemir olayı son dakika

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MİMAR TOYDEMİR HAYATINI KAYBETTİ

Mimar Turgut Toydemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halindeyken diğer araç sürücüsü Turgut Toydemir ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve Toydemir'in durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu Toydemir'in yaralandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirilmişti.

 

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