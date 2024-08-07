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TÜPRAŞ temettü ödeme tarihi 2024 duyuruldu! TUPRS temettü ödemesi ne zaman ve ne kadar yatacak?

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#TÜPRAŞ Temettü#TUPRS Temettü#TUPRS Temettü Ödeme Tarihi 2024
TÜPRAŞ temettü ödeme tarihi 2024 duyuruldu TUPRS temettü ödemesi ne zaman ve ne kadar yatacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 12:17

Tüpraş, yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Tüpraş, (TUPRS) yapılan yönetim kurulunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılması yönünde karar verildi. TÜPRAŞ 2024 temettü ödeme tarihi de yatırımcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, TUPRS temettü ödemesi ne zaman yatacak?

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TUPRS temettü ödeme tarihi 2024 açıklandı. Tüpraş, (TUPRS) yapılan yönetim kurulunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılması yönünde karar alındığını duyurdu. Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü ödemesi yapacak. İşte temettü ödemesi ile ilgili merak edilen detaylar...

 

TÜPRAŞ (TUPRS) TEMETTÜ ÖDEMESİ 2024 NE ZAMAN VE NE KADAR YATACAK?

Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, temettüye ilişkin ödeme 27 Eylül'de yapılarken kâr payların 1 Ekim tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak. Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.

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