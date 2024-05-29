Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? Bu yöntemi asla uygulamayın!

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Okulda, işte ve evde sıklıkla kullanılan tükenmez kalem bazı durumlarda istemeden dahi olsa eşyalara bulaşabilir. Ancak bu kalemin lekesini çıkarmak oldukça zordur. Ancak pratik yöntemler ile kolay bir şekilde tükenmez kalem lekesi çıkarılabilir.

Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Çıkar?

Tükenmez kalem lekesinin mutlaka kuruduktan sonra çıkarılması gerekmektedir. Hala sıvı iken tükenmez kalem lekesini çıkarmak, lekenin daha çok yayılmasına neden olabilmektedir. Lekeli bölgeyi bir sabun yardımı ile ovalayın. Lekeye işlem yaptıkça, leke çıkacaktır. Eğer sabun ile işlem yapmak istemiyorsanız, limon kolonyasıyla da işlem uygulayarak lekeyi çıkarabilirsiniz.

Tükenmez Kalem Lekesi Kumaştan Nasıl Çıkarılır?

Eğer herhangi bir kumaşa tükenmez kalem lekesi oluştuysa, mutlaka ilk müdahaleyi yapınız. Öncelikle emilimin sağlandığına emin olunuz. Lekenin sıvı ve cıvık kalmadığına dikkat ediniz. Ancak yine de makine ile yakınmasını beklemeyiniz. Kumaştan tükenmez kalem lekesi çıkarmak için uygulayabileceğiniz işlemler ise şu şekildedir;

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Tükenmez kalem lekesini çıkarmak için çamaşır beyazlatıcısı içermeyen sıvı deterjanlarını tercih ediniz. Herhangi bir şekilde çamaşır suyu gibi ürünler kullanmayınız.

Deterjanı bir su içerisine koyunuz. Sonrasında ise deterjanlı suyu temiz, beyaz renkli bir bez ile ıslatınız. Ardından temiz deterjanlı bez ile leke olan alana bastırınız.

Lekeyi ovalayarak çıkarmayınız. Sadece bastırarak işlem yapınız. Ovalarsanız leke dağılabilir. Sonrasında ise kıyafetinizi, tek başına makinada yıkayınız.

Tükenmez Kalem Lekesi Halıdan Nasıl Çıkarılır?

Halıya bulaşmış tükenmez kalem lekesi için en sık kullanılan ürün limon suyu ya da kolonyadır. Ancak bunu yaparken mutlaka kağıt havlu ya da temiz beyaz bir bez yardımı ile tampon bir şekilde halı yüzeyinde oluşacak olan ıslaklığı alınız. Tükenmez kalem lekesini çıkardıktan sonra halıyı, beyaz kalıp sabunlu su ile güzel bir şekilde temizleyiniz. Bununla beraber limon veya kolonya kullanmak istemiyorsanız eğer bulaşık deterjanı kullanarak da leke çıkarma işleminde bulunabilirsiniz. Ancak kullanacağınız deterjanın renk açıcı özelliği olmadığına emin olunuz. Eğer leke bir çizik halinde ise çizik olan alana beyaz sirke dökebilirsiniz. Ardından beyaz nemli bir bez ile çiziğin üzerini ovalayın.

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Tükenmez Kalem Lekesi Deriden Nasıl Çıkarılır?

Deri üzerine bulaşan tükenmez kalem lekesi için mavi sabun tercih edebilirsiniz. Mavi sabun ile tükenmez kalem lekesi oluşan bölgeyi güzel bir şekilde ovalayın. Lekeyi sildikçe, rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Eğer mavi sabun lekeyi çıkarmıyorsa, limon kolonyası ile leke çıkarmayı devam edebilirsiniz. Deri için uygulayabileceğiniz diğer bir işlem ise vazelin ile leke çıkarma işlemidir. Vazelin ve temiz bir bez yardımı ile lekeleri kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Tükenmez Kalem Lekesi Kıyafetten Nasıl Çıkarılır?

Sıklıkla iş ortamında ya da okul ortamında tükenmez kalem kullanılmaktadır. Bazı durumlarda bu kalemler kıyafetlerde iz bırakılabilir. Çoğu zaman kişiler bundan dolayı kıyafetlerini atmaktadır. Ancak birkaç pratik işlem ile kolayca tükenmez kalem lekesi çıkarılabilir. Bunun için ılık su ve deterjan ile temizleme yapabilirsiniz.

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Tükenmez Kalem Lekesi Duvardan Nasıl Çıkarılır?

Eğer tükenmez kalemin bulaştığı alan su bazlı bir boyaya sahip ise ıslak mendil ile hafifçe ovalayarak lekeyi çıkarabilirsiniz. Ancak bu işlem işe yaramıyor ya da başka bir duvar boyasına sahipseniz nemli bir bez ve karbonat ile duvarı silebilirsiniz. Bir diğer tercih edebileceğiniz yöntem ise bulaşık deterjanı kullanmaktır. Deterjan ile duvara zarar vermeden kolay bir şekilde duvarı temizleyebilirsiniz. Tüm bunlara rağmen leke çıkmadıysa saf alkol ve pamuk ile temizleme işlemi uygulayabilirsiniz.