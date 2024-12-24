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Trump ne zaman göreve başlayacak? Tarih belli oldu! ABD Başkanı Trump'ın yemin töreni hangi gün?

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Başkan#Trump
Trump ne zaman göreve başlayacak Tarih belli oldu ABD Başkanı Trumpın yemin töreni hangi gün
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 16:19

Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimi sürecinin ardından seçimin galbi Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın göreve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yemin töreniyle birlikte Trump göreve başlayacak. Ekonomi ve siyaset gündemini takip edenler ise heyecan içerisinde "Trump ne zaman göreve başlayacak?" sorusunun cevabıı araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Trump'ın göreve başlayacağı tarih...

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ABD Başkanı Donald Trump ne zaman göreve başlayacak? Dünya siyaseti ABD Başkanı seçilen Trump'ın göreve başlayacağı tarih öncesinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilip araştırılan tarihle ilgili detayları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan "ABD Başkanı Donald Trump ne zaman göreve başlayacak?" sorusunun cevabı...

ABD BAŞKANI TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

5 Kasım seçimlerini kazanan ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yapılacak Amerika Birleşik Devletleri tarihinin 59'uncu başkanlık yemin töreni sonrası görevi resmen devralacak. 

Böylelikle 20 Ocak 2025 tarihiyle birlikte ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başlamış olacak.

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