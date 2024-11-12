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Trump ne zaman göreve başlayacak ve şu an görevde mi sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Biden yönetiminden görevi devralacak olan Donald Trump, ABD yasalarının gerektirdiği süreci bekleyecek ve ardından ABD'nin resmen yeni başkanı olacak. Peki, Trump ne zaman göreve başlayacak? ABD Başkanı seçilen Trump'ın şu an yetkisi ve söz hakkı var mı? İşte, o detaylar



TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden ABD Başkanı seçildi. Trump'ın göreve resmi başlangıç tarihi ise ABD başkanlık yemin günü olan 20 Ocak 2025 olacak. Bu tarihte yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak ve dört yıl boyunca bu görevi sürdürecek​

ABD BAŞKANI SEÇİLEN TRUMP'IN ŞU AN YETKİSİ VE SÖZ HAKKI VAR MI?

ABD’de başkanlık seçimlerinde kazanan aday, ancak 20 Ocak’ta yemin ederek göreve resmen başlayabilir. Bu tarihe kadar görevde bulunan başkan, yani mevcut durumda Joe Biden, ülkenin tam yetkili lideri olarak kalmaya devam eder. Bu süreçte, seçilmiş başkan olan Donald Trump'ın ABD yönetiminde resmi bir söz hakkı veya karar yetkisi bulunmaz. Ancak, seçilmiş başkan olarak, geçiş süreci (transition) için bir ekiple çalışarak yeni yönetimi devralmaya hazırlanır ve bazı brifingler alabilir.

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Bu geçiş sürecinde Trump’ın ekibi, mevcut yönetimle işbirliği içinde çalışarak kritik bilgiler alabilir, ancak Trump’ın henüz resmi görev ve yetkisi yoktur.