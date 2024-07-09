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TRT TABİİ ücretli mi, nasıl üye olunur? TRT TABİİ ücretsiz üyelik ekranı için tıklayın!

Güncelleme Tarihi:

#TABİİ#Ücretli Mi#Nasıl İzlenir
TRT TABİİ ücretli mi, nasıl üye olunur TRT TABİİ ücretsiz üyelik ekranı için tıklayın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 15:23

TRT TABİİ ücretli mi, nasıl üye olunur? TRT'de yayınlanan EURO 2024 maçlarını takip etmek isteyenler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki TRT'nin Online platformu TABİİ üzerinden TRT1 dahil olmak üzere diğer TRT kanallarını takip edip izleyebilirsiniz. Peki, TRT TABİİ üyelik nasıl yapılır? TRT TABİİ ücretli mi, şifreli mi? İşte TRT TABİİ ücretsiz üyelik ekranı...

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TABİİ ücretli mi, nasıl üye olunur? TABİİ kanalları (TRT 1 - TRT 2 - TRT Belgesel - TRT Haber)nasıl izlenir? Özellikle bu akşam ve yarın yapılacak EURO 2024 yarı final maçlarını internet üzerinden izlemek isteyenler merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Merak edenler için TRT'nin dijital platformu TABİİ ile ilgili merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik.

TABİİ NASIL İZLENİR, ÜCRETLİ Mİ, ŞİFRELİ Mİ?

Platform ücretsiz olarak kullanılıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

TABİİ CANLI YAYIN VE ÜYELİK EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TABİİ NEDİR?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii platformu Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapıyor. tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta. Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda kendine yer alıyor. Aynı şekilde TRT'nin sevilen yapımları da platformda mevcut.

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