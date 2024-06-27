Trabzon lise taban puanları 2024! Trabzon Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

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Trabzon lise taban puanları öğrenciler tarafından, bölgedeki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri çerçevesinde araştırılıyor. Trabzon'daki liselerin yüzdelik dilimleri de merak ediliyor. İşte Trabzon lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...
Trabzon Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü-Dil
|Kont.
|Taban Puanı
|Yüzdelik Dilim
|Trabzon / Ortahisar / Trabzon Merkez Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|120
|482,906
|1,02
|Trabzon / Yomra / Trabzon Yomra Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|90
|475,445
|2,05
|Trabzon / Ortahisar / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|468,777
|3,22
|Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|120
|467,68
|3,35
|Trabzon / Ortahisar / Kanuni Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|180
|457,24
|5,29
|Trabzon / Beşikdüzü / Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|120
|439,848
|8,33
|Trabzon / Ortahisar / Tevfik Serdar Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|210
|434,617
|9,27
|Trabzon / Ortahisar / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|429,7
|10,12
|Trabzon / Vakfıkebir / Vakfıkebir Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|120
|424,516
|11,01
|Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|120
|417,728
|12,18
|Trabzon / Of / Of Fen Lisesi /
|Fen Lisesi
|120
|417,488
|12,23
|Trabzon / Ortahisar / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi /
|Sosyal Bilimler Lisesi
|120
|413,196
|13
|Trabzon / Ortahisar / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|397,368
|15,8
|Trabzon / Sürmene / Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|90
|375,646
|20,02
|Trabzon / Akçaabat / Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|375,034
|20,14
|Trabzon / Ortahisar / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|370,716
|21,05
|Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|353,663
|24,82
|Trabzon / Yomra / Hacı Hakkı Çalık Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|344,887
|26,94
|Trabzon / Of / Of Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|341,351
|27,82
|Trabzon / Araklı / Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi /
|Anadolu Lisesi
|120
|338,884
|28,53
|Trabzon / Arsin / Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|315,978
|34,71
|Trabzon / Maçka / Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|314,483
|35,16
|Trabzon / Vakfıkebir / Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|296,609
|40,98
|Trabzon / Ortahisar / Trabzon Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|278,184
|47,27
|Trabzon / Beşikdüzü / Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|261,034
|54,3
|Trabzon / Ortahisar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|60
|236,258
|66,89
|Trabzon / Araklı / Saffet Çebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|234,741
|67,85
|Trabzon / Vakfıkebir / Vakfıkebir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|30
|233,496
|68,64
|Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|60
|220,519
|76,85
|Trabzon / Of / Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|30
|217,952
|78,47
|Trabzon / Ortahisar / Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|30
|209,582
|83,66
|Trabzon / Vakfıkebir / Vakfıkebir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|30
|209,047
|83,99
|Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanı
|Anadolu Teknik Programı
|30
|195,896
|92,37
|Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|Anadolu Meslek Programı
|60
|183,362
|96,22