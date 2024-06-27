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Trabzon lise taban puanları 2024! Trabzon Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri

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Trabzon lise taban puanları 2024 Trabzon Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 15:42

Trabzon lise taban puanları LGS sınav sonuçları öncesi merakla beklemiyor. Lise tercihi yapacak öğrenciler, Trabzon lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Eğitimine liseden devam edecek adaylar için Trabzon lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih döneminde yardımcı olacak. Peki Trabzon'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve LGS yüzdelik dilim bilgileri...

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Trabzon lise taban puanları öğrenciler tarafından, bölgedeki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri çerçevesinde araştırılıyor. Trabzon'daki liselerin yüzdelik dilimleri de merak ediliyor. İşte Trabzon lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...

Trabzon Liseleri 2023 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul AdıOkul Türü-DilKont.Taban Puanı Yüzdelik Dilim
Trabzon / Ortahisar / Trabzon Merkez Fen Lisesi /Fen Lisesi120482,9061,02
Trabzon / Yomra / Trabzon Yomra Fen Lisesi /Fen Lisesi90475,4452,05
Trabzon / Ortahisar / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90468,7773,22
Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Fen Lisesi /Fen Lisesi120467,683,35
Trabzon / Ortahisar / Kanuni Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi180457,245,29
Trabzon / Beşikdüzü / Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi /Fen Lisesi120439,8488,33
Trabzon / Ortahisar / Tevfik Serdar Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi210434,6179,27
Trabzon / Ortahisar / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi90429,710,12
Trabzon / Vakfıkebir / Vakfıkebir Fen Lisesi /Fen Lisesi120424,51611,01
Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi120417,72812,18
Trabzon / Of / Of Fen Lisesi /Fen Lisesi120417,48812,23
Trabzon / Ortahisar / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi /Sosyal Bilimler Lisesi120413,19613
Trabzon / Ortahisar / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30397,36815,8
Trabzon / Sürmene / Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi90375,64620,02
Trabzon / Akçaabat / Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30375,03420,14
Trabzon / Ortahisar / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıHazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi30370,71621,05
Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30353,66324,82
Trabzon / Yomra / Hacı Hakkı Çalık Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30344,88726,94
Trabzon / Of / Of Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30341,35127,82
Trabzon / Araklı / Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi /Anadolu Lisesi120338,88428,53
Trabzon / Arsin / Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30315,97834,71
Trabzon / Maçka / Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30314,48335,16
Trabzon / Vakfıkebir / Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30296,60940,98
Trabzon / Ortahisar / Trabzon Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30278,18447,27
Trabzon / Beşikdüzü / Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler ProgramıAnadolu İmam Hatip Lisesi30261,03454,3
Trabzon / Ortahisar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi AlanıAnadolu Teknik Programı60236,25866,89
Trabzon / Araklı / Saffet Çebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıAnadolu Teknik Programı30234,74167,85
Trabzon / Vakfıkebir / Vakfıkebir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30233,49668,64
Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı60220,51976,85
Trabzon / Of / Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30217,95278,47
Trabzon / Ortahisar / Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30209,58283,66
Trabzon / Vakfıkebir / Vakfıkebir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı30209,04783,99
Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme AlanıAnadolu Teknik Programı30195,89692,37
Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Anadolu Meslek Programı60183,36296,22
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