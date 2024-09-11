TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Deprem konutları kura çekimi canlı yayını nereden izlenir?

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TOKİ Hatay kura çekilişi, Hatay'ın pek çok bölgesine inşa edilen ve yapım süreci tamamlanan konutlar için gerçekleşecek. TOKİ Hatay kura çekilişi, canlı yayın ile izlenebilecek. Peki, TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

TOKİ Hatay kura çekilişinin 12 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da başlaması bekleniyor. Kura çekilişi başlayınca aşağıdaki canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN