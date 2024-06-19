Tokatçı nerede ve ne zaman çekildi? Tokatçı filmi oyuncuları kimdir?

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Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Türk Sinemasının unutulmaz filmlerinden Tokatçı televizyonda bir kez daha ekranlara geliyor. Sevdiği kızla evlenmek için İstanbul'a gelen ve başına gelen olaylardan sonra tokatçı olmayı öğrenen Osman'ın başından geçenler ele alınıyor. Peki, Tokatçı filmi ne zaman ve nerede çekildi? Tokatçı filmi oyuncuları kimler? İşte, filmle ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOKATÇI OYUNCULARI KİMLER?

Türk sinemasının sevilen filmi Tokatçı'nın oyuncu kadrosunda Kemal Suna, Ali Şen (Hasan Ağa), Şevket Altuğ (Şevket), Nazan Saatçi (Emine), Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol), Süheyl Eğriboz (Sarı Recep), Selahattin Fırat (Deli Sait), Zeki Sezer (Kumarbaz Avni), Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi) gibi isimler yer alıyor.

TOKATÇI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

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Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı Tokatçı 1983 yılında çekilmiştir. Tokatçı filmi Sarıyer Reşitpaşa'da çekilmiştir.

FİLMİN KONUSU NE?

Osman köyün ağası Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok para ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır(soyulur). Daha sonra Osman İstanbul'a tekrar gider ve bir tesadüf eseri asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı da tokatlar.