Tişrin Barajı nerede? İşte, Teşrin Barajı'nın harita üstündeki konumu ve önemi

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Tişrin Barajı, Suriye'nin Halep ilinin batısında, Fırat Nehri üzerinde yer alır. Halep şehir merkezinin yaklaşık 50 kilometre doğusunda bulunan baraj, 1999 yılında tamamlanmış olup, su temini, enerji üretimi ve sulama amacıyla kullanılır.

TİŞRİN BARAJININ ÖNDEMİ NEDİR?

Tişrin Barajı, Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biridir ve bölgedeki su kaynaklarını kontrol etmeye yardımcı olur. Baraj, aynı zamanda Türkiye-Suriye sınırına yakın bir bölgede yer aldığı için, bölgedeki su yönetimi ve enerji üretimi açısından stratejik öneme sahiptir.