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Tişrin Barajı nerede? İşte, Teşrin Barajı'nın harita üstündeki konumu ve önemi

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#Tişrin#Tişrin Barajı#Tişrin Barajı Nerede
Tişrin Barajı nerede İşte, Teşrin Barajının harita üstündeki konumu ve önemi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 16:05

Tişrin ya da Teşrin Barajı, Suriye toprakları içerisinde önemli bir konuma sahip olan lokasyonlardan birisidir. Halep şehrinin su temininin sağlanması, enerji ihtiyacının karşılanması için kullanılan Tişrin Barajı, bu noktada stratejik bir önem arz etmektedir. Peki, Tişrin Barajı nerede? İşte, Teşrin Barajı'nın harita üstündeki konumu ve önemi

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Tişrin Barajı, Suriye'nin Halep ilinin batısında, Fırat Nehri üzerinde yer alır. Halep şehir merkezinin yaklaşık 50 kilometre doğusunda bulunan baraj, 1999 yılında tamamlanmış olup, su temini, enerji üretimi ve sulama amacıyla kullanılır.

TİŞRİN BARAJININ ÖNDEMİ NEDİR?

Tişrin Barajı, Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biridir ve bölgedeki su kaynaklarını kontrol etmeye yardımcı olur. Baraj, aynı zamanda Türkiye-Suriye sınırına yakın bir bölgede yer aldığı için, bölgedeki su yönetimi ve enerji üretimi açısından stratejik öneme sahiptir.

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