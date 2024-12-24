Timur Noyan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Timur Noyan'ın biyografi bilgileri

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Timur Noyan, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak tanınmış ve iş dünyasında çok yönlü bir kariyer elde etmiştir. Berteks Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Noyan, Bursaspor'da yönetici olarak görev yapmış, ayrıca otomotiv ve tekstil sektörlerinde büyük yatırımlar yapmıştır. Ayrıca siyasetle de ilgilenmiş, Yeni Parti'nin kurucu üyeliğini üstlenmiştir. Peki, Timur Noyan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

TİMUR NOYAN KİMDİR?

Timur Noyan, 1972 yılında Türkiye'de otomotiv sektöründe çalışmaya başlamış ve uzun yıllar bu alanda faaliyet gösterdikten sonra, 1975 yılında kendi ailesine ait Berteks şirketini kurarak tekstil sektörüne adım atmıştır. Bursalı bir iş insanı olan Noyan, iş hayatında çok sayıda farklı sektörde faaliyet göstermiş, aynı zamanda Bursa'da önemli bir yerel siyasetçi olarak da tanınmıştır. Yeni Parti'nin kurucusu ve Bursa il başkanı olan Noyan, 1996-1998 yıllarında Bursaspor Kulübü yönetim kurulunda da görev almıştır​

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TİMUR NOYAN KARİYERİ

Timur Noyan'ın iş kariyeri, otomotiv sektöründe başladığı 1972 yılındaki Tofaş-Fiat fabrikalarındaki göreviyle şekillenmiştir. 1975 yılında Berteks şirketini kurarak tekstil sektöründe büyümeye başlamış ve bu alanda 2012 yılına kadar Avrupa, Amerika ve diğer dünya ülkeleriyle ithalat-ihracat faaliyetlerini geliştirmiştir. 2005 yılında otomotiv sektörüne geri dönerek Opel markasıyla Neskar bayiliğini kurmuş ve bu sektördeki tecrübelerini aktarmıştır. Ayrıca, inşaat, madencilik, basın, sigorta gibi pek çok sektörde de faaliyet gösteren Noyan, 1.800 kişilik bir istihdam yaratmış ve yaklaşık 300 milyon dolar satış hacmine ulaşmıştır​.

Timur Noyan, 1994 yılında kurucusu olduğu Yeni Parti'nin il başkanı olarak da tanınmış, Bursaspor Kulübü'nde yerel yönetim görevlerinde bulunmuş ve pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer almıştır