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Tim Walz kimdir, kaç yaşında? Harris'in Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz'ın biyografi bilgileri

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#Tim Walz#Tim Walz Biyografi#Tim Walz Kariyeri
Tim Walz kimdir, kaç yaşında Harrisin Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walzın biyografi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 17:36

Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı Adayı olan Tim Walz, biyografisi ile merak edilen isim olmaya başladı. Tim Walz, doğum adıyla Timothy James Walz, 6 Nisan 1964'te Nebraska'da doğan Amerikalı bir politikacı ve Minnesota'nın 41. Valisi olarak görev yapmaktadır. Walz, Chadron State College'dan sosyal bilimler eğitimi aldı ve daha sonra Minnesota State University, Mankato'dan eğitim liderliği alanında yüksek lisans derecesi kazandı. İşte, Tim Walz'ın biyografi bilgileri hakkında detaylı bilgiler

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Walz'ın kariyeri, halk hizmeti ve eğitim ile şekillenmiştir. 24 yıl boyunca Ordu Ulusal Muhafızları'nda görev yapmış ve rütbesi Komuta Çavuşu'na kadar yükselmiştir. Ayrıca, Çin'de bir yıl boyunca öğretmenlik yaparak uluslararası eğitim deneyimi kazanmıştır. 2007'den 2019'a kadar Minnesota'nın 1. kongre bölgesini ABD Temsilciler Meclisi'nde temsil etmiştir.

2018'de Minnesota Valisi seçilen Walz, eğitim, çevre ve sağlık gibi konularda önemli politikalar yürütmüştür. Örneğin, devlet okullarında evrensel ücretsiz yemek programları uygulamış ve eyaletin temiz enerji hedeflerini desteklemiştir​

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