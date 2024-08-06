Tim Walz kimdir, kaç yaşında? Harris'in Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz'ın biyografi bilgileri

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Walz'ın kariyeri, halk hizmeti ve eğitim ile şekillenmiştir. 24 yıl boyunca Ordu Ulusal Muhafızları'nda görev yapmış ve rütbesi Komuta Çavuşu'na kadar yükselmiştir. Ayrıca, Çin'de bir yıl boyunca öğretmenlik yaparak uluslararası eğitim deneyimi kazanmıştır. 2007'den 2019'a kadar Minnesota'nın 1. kongre bölgesini ABD Temsilciler Meclisi'nde temsil etmiştir.

2018'de Minnesota Valisi seçilen Walz, eğitim, çevre ve sağlık gibi konularda önemli politikalar yürütmüştür. Örneğin, devlet okullarında evrensel ücretsiz yemek programları uygulamış ve eyaletin temiz enerji hedeflerini desteklemiştir​