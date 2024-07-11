TikTok çöktü mü? 11 Temmuz TikTok çökme raporları!

Haberin Devamı

TikTok çöktü mü sorusu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. TikTok erişim sorunu yaşayanlar arama motorlarına TikTok’ta sorun mu var, ne zaman düzelir soruları sorgulatıyor. Yaşadıkları sorun üzerine farklı mecralar üzerinden de konuyla ilgili paylaşımları takip eden kullanıcılar sorunun çözüm yollarını arıyor.

Downdetector sitesindeki kullanıcı raporları TikTok platformında saat 14.00 itibarıyla bazı problemler yaşandığını gösteriyor. Problemin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili en güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.