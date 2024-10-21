Tijen Karaş kimdir, nereli, kaç yaşında? TRT Spikeri Tijen Karaş'ın kariyeri ve biyografisi

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Tijen Karaş, 2016'daki Türkiye askeri darbe girişimi sırasında TRT'de darbe bildirisini okuyan sunucu olarak geniş kitlelerce tanındı. Kariyerine TRT Avrasya ve Türk Haberler Ajansı'nda başlayan Karaş, yıllardır ekranların tanınan yüzü olarak habercilik yapmaktadır. Peki, Tijen Karaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Tijen Karaş, 28 Ocak 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Karaş, televizyon dünyasına adım atmadan önce TRT Avrasya kanalında program sunmuş ve Türk Haberler Ajansı'nda görev yapmıştır. 2016 yılında darbe bildirisini silah zoru ile okuduğunu açıklayan Karaş, bu olay sonrası geniş bir tanınırlık kazanmıştır.