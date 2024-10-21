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Tijen Karaş kimdir, nereli, kaç yaşında? TRT Spikeri Tijen Karaş'ın kariyeri ve biyografisi

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#Tijen Karaş#Tijen Karaş Kimdir#Tijen Karaş Nereli
Tijen Karaş kimdir, nereli, kaç yaşında TRT Spikeri Tijen Karaşın kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 14:56

Tijen Karaş kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Türk haber sunucusu olan Karaş, 1975 yılında Ankara'da doğmuş ve Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 2016'daki darbe girişimi sırasında TRT ekranlarında silah zoru ile darbe bildirisini okumasıyla tanınmıştır. Peki, Tijen Karaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Tijen Karaş, 2016'daki Türkiye askeri darbe girişimi sırasında TRT'de darbe bildirisini okuyan sunucu olarak geniş kitlelerce tanındı. Kariyerine TRT Avrasya ve Türk Haberler Ajansı'nda başlayan Karaş, yıllardır ekranların tanınan yüzü olarak habercilik yapmaktadır. Peki, Tijen Karaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Tijen Karaş, 28 Ocak 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Karaş, televizyon dünyasına adım atmadan önce TRT Avrasya kanalında program sunmuş ve Türk Haberler Ajansı'nda görev yapmıştır. 2016 yılında darbe bildirisini silah zoru ile okuduğunu açıklayan Karaş, bu olay sonrası geniş bir tanınırlık kazanmıştır.

 

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