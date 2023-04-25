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Ticari taksi ÖTV indirimi ne zaman başlayacak?

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Ticari taksi ÖTV indirimi ne zaman başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 14:29

Ticari taksi ÖTV indirimi müjdesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi araçlarını yenilemek isteyen ticaret erbapları için ÖTV indirimi gerçekleştirileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk açıklamayı kamuoyu ile paylaştı. Peki, ticari taksi ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? İşte, o detaylar

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Ticari taksi ÖTV indirimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şu sözlerle duyurulmuştu;

"Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Şehiriçi taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek."

Ticari taksi ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyon gibi araçlarla yük taşımacılığı yapan esnaflar, Ticaret Bakanlığı tarafından detayları belirlenecek olan sürece göre araç alışverişlerine başlayacak.

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