Ticari taksi ÖTV indirimi ne zaman başlayacak?

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Ticari taksi ÖTV indirimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şu sözlerle duyurulmuştu;

"Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Şehiriçi taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek."

Ticari taksi ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyon gibi araçlarla yük taşımacılığı yapan esnaflar, Ticaret Bakanlığı tarafından detayları belirlenecek olan sürece göre araç alışverişlerine başlayacak.