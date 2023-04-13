THY İŞ BAŞVURUSU: Türk Hava Yolları depremzede personel alımı için süreci başlattı

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THY depremzede iş başvuru koşulları şu şekilde olacak;

• T.C. vatandaşı olan,

• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,

• 01.01.1985 ve sonrasında doğmuş olan,

• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.

*Lisans eğitimlerine devam eden adaylarımızın Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgelemeleri beklenmektedir.

• İyi derecede İngilizce bilen,

*İngilizce sınavları THY AO tarafından yapılacaktır.

• Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olan,

• Daha önce THY AO veya THY AO’nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olan,

• 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ illerinde kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) “afetzede” olarak değerlendirilen adaylar sürece başvuru yapabilir.



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Başvuru Şekli ve Değerlendirme Süreçleri



•Başvurular 24.04.2023 Pazartesi günü saat 23:55’e kadar alınacaktır.

•Değerlendirme süreçleri; ilan kriterlerine uyum kontrolü, online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, kişilik envanteri, belge kontrolü ve online İnsan Kaynakları mülakatı, yüz yüze birim ve İngilizce mülakatından oluşmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ek değerlendirme araçları uygulanabilir.

•Çalışma yeri İstanbul’dur.

•Çalışma düzeni; normal düzende çalışan birimlerimiz ofisten esnek saatler ile çalışmakta olup bazı birimlerimiz vardiyalı çalışmaktadır.

•Tüm değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylardan 0-6 yıl arasında tecrübeye sahip kişiler “Uzman Yardımcısı” unvanıyla, 6 yıl üzeri tecrübeye sahip olan kişiler ise “Uzman” unvanı ile istihdam edilecektir.

• Süreçler ve sosyal imkanlarla ilgili detaylı bilgi almak için kariyer sayfasına göz atabilirsiniz.

• Başvuru şartlarını taşıyan adaylar sürece devam edebilecektir. Bu nedenle ilan şartlarını sağladığınızı belgeleyebilmek için aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda E-Devlet üzerinden alacağınız güncel tarihli belgeleri başvuru sisteminde "Özgeçmiş Eklentileri" sekmesine tıklayarak PDF formatında yüklemeniz beklenmektedir.

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* Not Dökümü Belgesini (Transkript),

* Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesini (“Adli Sicil Sorgulama” ekranında kurum türü “Resmi” seçilmelidir.),

* SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesini (“SGK” başlığı altındaki “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.),

* Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesini,

* Kendiniz ve Anne/Babanız üzerinden alacağınız Nüfus Kayıt Örneği Belgesini (Belge hazırlama ekranında Vukuatlı Belge türü “Evet” seçilmelidir.) sisteme yükleyebilirsiniz.

- 1. dereceden yakınında (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) can kaybı olan adayların belge kontrolü Nüfus Kayıt Örneği Belgesi üzerinden gerçekleştirilecektir.

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- Maddi kaybı olan adayların belge kontrolü Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Sistemi üzerinden yapılacaktır.



Çalışma Fonksiyonları



Dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan havayolu firması olan Türk Hava Yolları, Afetzede ilanı ile kariyerine devam etmek isteyenlere birbirinden farklı alanlarda çalışma imkânları sunuyor.

İlana başvuru yaparken sadece bir çalışma fonksiyonu seçebilirsiniz. Bu sebeple fonksiyon tanımlarını dikkatlice incelemenizi ve yalnızca size uygun fonksiyonu seçmenizi tavsiye ederiz.

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