THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Emlak Konut THY Yenişehir Evleri kura çekilişi asil ve yedek isim listesi

Haberin Devamı

Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekilim tarihiyle ilgili gelişmeler merak ediliyor. THY Emlak Konut projesi kapsamında inşa edilecek Arnavutköy Yenişehir Evleri başvuruları Haziran ayında tamamlandı. İstanbul'da ev sahibi olma fırsatı sunan kampanyanın kura çekim sonuçları ile yedek ve asil kazananlar listesi merak ediliyor. Diğer taraftan Emlak Konut Arnavutköy kampanyası ile satışa sunulacak 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı da belli oldu. Peki THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? 2023 Yenişehir Evleri kura çekilişi asil ve yedek isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte son durum bilgileri...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları Haziran ayında tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ancak Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Haberin Devamı

EMLAK KONUT Arnavutköy YENİŞEHİR EVLERİ 1+1 2+1 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

PEŞİNATLAR NE KADAR?

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL

Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL

Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL

Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL

Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL

Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL

Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL

Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL

Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL

Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL