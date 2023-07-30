×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Emlak Konut THY Yenişehir Evleri kura çekilişi asil ve yedek isim listesi

Güncelleme Tarihi:

#Thy#Arnavutköy#Thy Arnavutköy Kura Çekimi
THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak Emlak Konut THY Yenişehir Evleri kura çekilişi asil ve yedek isim listesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 15:57

Emlak Konut Arnavutköy kura sonucu ve isim listesi sorgulama ekranı merak ediliyor. THY Emlak Konut Yenişehir Evleri 2023 kura tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kura çekilişi ardından 1+1, 2+1, 3+1 daireler uygun ödeme planıyla satışa sunulacak. Peki Emlak Konut THY kura sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekilim tarihiyle ilgili gelişmeler merak ediliyor. THY Emlak Konut projesi kapsamında inşa edilecek Arnavutköy Yenişehir Evleri başvuruları Haziran ayında tamamlandı. İstanbul'da ev sahibi olma fırsatı sunan kampanyanın kura çekim sonuçları ile yedek ve asil kazananlar listesi merak ediliyor. Diğer taraftan Emlak Konut Arnavutköy kampanyası ile satışa sunulacak 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı da belli oldu. Peki THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? 2023 Yenişehir Evleri kura çekilişi asil ve yedek isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte son durum bilgileri...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları Haziran ayında tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ancak Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Haberin Devamı

EMLAK KONUT Arnavutköy YENİŞEHİR EVLERİ 1+1 2+1 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

PEŞİNATLAR NE KADAR?

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL

Haberle ilgili daha fazlası:
#Thy#Arnavutköy#Thy Arnavutköy Kura Çekimi

BAKMADAN GEÇME!

Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında

Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Toprak Razgatlıoğlu
KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI || ÖSYM 2023 KPSS soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI || ÖSYM 2023 KPSS soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı

#KPSS Soru Ve Cevapları
AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak MEB Açık Lise online sınav sonuç tarihi belli oldu mu

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise online sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

#AÖL Sınav Sonuçları
KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta yapılacak KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav süresi ve tarihi

KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav süresi ve tarihi

#KPSS ÖABT
Regl iken havuza girilir mi, nasıl girilmeli Adet döneminde havuza girme hususunda önemli detaylar

Regl iken havuza girilir mi, nasıl girilmeli? Adet döneminde havuza girme hususunda önemli detaylar

#Regl

EN SON HABERLER

Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında

Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Toprak Razgatlıoğlu
KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI || ÖSYM 2023 KPSS soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI || ÖSYM 2023 KPSS soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı

#KPSS Soru Ve Cevapları
AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak MEB Açık Lise online sınav sonuç tarihi belli oldu mu

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise online sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

#AÖL Sınav Sonuçları
KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta yapılacak KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav süresi ve tarihi

KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta yapılacak? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav süresi ve tarihi

#KPSS ÖABT
Regl iken havuza girilir mi, nasıl girilmeli Adet döneminde havuza girme hususunda önemli detaylar

Regl iken havuza girilir mi, nasıl girilmeli? Adet döneminde havuza girme hususunda önemli detaylar

#Regl