THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman yapılacak? Başvuru sona ermişti

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Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu, Haziran ayında ikinci aya girilirken pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. THY ve Emlak Konut birlikteliğiyle gerçekleşecek olan projede, 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacak. Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek. Vatandaşlar 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden istediğini seçerek kura sonucunu bekleyecek. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman? İşte, o detaylar

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2 Haziran'a kadar devam edecek olan Emlak Konut Arnavutköy kura başvurusunun ardından kura çekim süreci başlayacak. Kura çekiminin 12 Haziran itibariyle yapılması bekleniyor.

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BAŞVURU ŞARTLARI

Proje kapsamında İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.



İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.



İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.



Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.