THAAD füzesi özellikleri ile gündemde! THAAD hava savunma sistemi nedir, özellikleri nelerdir?

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THAAD, Amerikan Lockheed Martin üretimi hem atmosfer içinden hem de atmosfer dışından gelen balistik füzeleri engellemek için tasarlanan, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemidir. Sistem, yüksek irtifa koruması, batı ülkeleri ve İsrail tarafından kullanılan diğer hava savunma sistemleriyle entegre çalışabilmesi ve hedef tespit radarının uzun menziliyle öne çıkıyor. İşte, THAAD füze sisteminin özellikleri...

THAAD'ın başlıca özellikleri:

Yüksek İrtifa İmhası: THAAD, balistik füzeleri atmosferin içindeki ve dışındaki yüksek irtifalarda vurma yeteneğine sahiptir. Bu özellik, saldırı füzelerini erken aşamada imha etmeyi sağlar. Hareketli Sistem: Sistem taşınabilir olup, çeşitli hava ve kara koşullarında hızlıca konuşlandırılabilir. Radar Sistemi: THAAD, X-band radar adı verilen gelişmiş bir radar sistemiyle donatılmıştır. Bu radar, tehditleri tespit etme ve izleme kapasitesine sahiptir. Radar, fırlatılan füzenin hızını ve yönünü hassas şekilde takip eder. Kinetik İmha (Hit-to-Kill) Teknolojisi: THAAD, patlayıcı başlık kullanmaz. Füze, hedefi kinetik enerji ile çarparak imha eder. Bu teknoloji sayesinde büyük bir hasar kapasitesine ulaşılır ve yan etkiler minimuma indirilir. Menzil: THAAD, 200 km'ye kadar menzile sahip olup, 150 km'ye kadar yükseklikten gelen tehditlere karşı etkili savunma sağlar.

THAAD sistemi, özellikle Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerden gelebilecek balistik füze tehditlerine karşı ABD ve müttefiklerinin savunmasında kritik bir rol oynamaktadır. Sistemin güçlü radar ve vurucu yetenekleri, THAAD'ı küresel güvenlikte önemli bir hava savunma bileşeni haline getirmiştir

THAAD'İ HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?

Sistemi halen ABD silahlı kuvvetleri ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kullanırken Suudi Arabistan da tedarik için anlaşma imzaladı.

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ABD, Mart 2022'de imzalanan 1,42 milyar dolarlık anlaşmayla 7 batarya tedarik etti. 8'inci batarya için Nisan 2022'de 74 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

Lockheed Martin, Aralık 2023 itibarıyla ABD Füze Savunma Ajansına (MDA) 800'üncü önleyici füzenin teslimatını yaptı.

BAE ile ABD arasında THAAD tedarikine dair ilk anlaşma Aralık 2011'de imzalandı ve BAE'de şu anda 2 batarya bulunuyor.

BAE'deki THAAD bataryaları, ilk defa Ocak ve Şubat 2022'de, Husiler tarafından, Al-Dhafra Hava Üssü yakınlarındaki bir petrol tesisine atılan ve Abu Dabi şehrinin kuzey doğusu yönündeki iki balistik füzeyi önledi, böylece sistemin muharebe koşullarındaki ilk kullanımı gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan ise 2017'de, ilkinin teslimatı 2026 sonunda olmak üzere 2028'e kadar 7 batarya için yaklaşık 15 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında 44 THAAD fırlatıcı ve 360 önleyici füzenin tedarik edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca Lockheed Martin'le Şubat 2024'te imzalanan ortak üretim anlaşmalarıyla Suudi Arabistan, ABD dışında THAAD sistemi için parçalar üreten ikinci ülke olacak.

Öte yandan ABD, THAAD sistemini, Kuzey Kore kaynaklı balistik füze tehdidine karşı 2017'den beri Güney Kore'ye konuşlandırdı.

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Japonya'nın ise doğrudan THAAD sistemi konuşlanmamasına rağmen ülkede yerleşik AN/TPY-2 radarıyla sisteme entegre olarak sistemin balistik füzelere karşı korumasından faydalandığı değerlendiriliyor.