TEV burs sonuçları tev.org.tr sorgulama ekranı | 2024-2025 TEV burs sonucu açıklandı mı?

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TEV üniversite burs sonuçları için gözler tev.org.tr adresine çevrildi. Türk Eğitim Vakfı mesleki ortaöğretim, üniversite, yüksek lisans, doktora ve üstün başarı bursu verecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılında burs başvuru işlemleri 4-24 Eylül tarihleri arasında tamamladı. TEV burs başvuru sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Üniversite düzeyinde 25 yaşını aşmayan, başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan, özel ve kamu kurumundan burs almayan öğrencilere eğitim desteği sağlanacak. Peki TEV burs başvuru sonuçları son dakik açıklandı mı? TEV burs sonucu nasıl sorgulanır? İşte, Tev.org.tr üniversite burs sonuçları sorgulama ekranı

TEV BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TEV burs başvuruları değerlendirme işlemleri henüz sona ermedi. Bu sebeple sonuçlar erişime açılmadı.

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Resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre Burs sonuçları genellikle Kasım-Aralık ayında belli olmaya başlamaktadır. Burs almaya hak kazananlara e-posta ile bildirim yapılmakta ve bursu onaylamaları istenmektedir. Verilen süre içinde bursu onaylamayanların adaylığı düşmektedir. Adaylara SMS ile de duyuru yapılmaktadır.

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ NASIL BELİRLENİR?

Adaylar başvuru formunda verdikleri bilgilere göre öncelikle teknik değerlendirmeye tabi tutulur. İlan edilen burs kriterlerini sağlamayanlar öncelikle elenir. Ardından başvuru sayısının çok fazla olması, kontenjanların kısıtlı olması nedeniyle öncelikli liste oluşturulur. Bu liste oluşturulurken; başarı durumu ortalamasında yukarıya çekme, gelir durumunda aşağıya çekme gibi çeşitli yöntemler uygulanır ve gelir seviyesi en düşük, en başarılı öğrenci listesi belirlenerek teknik değerlendirmeyi geçen adaylar mülakata davet edilir. Mülakatta komisyon üyeleri tarafından seçilen adaylar burs almaya hak kazanırlar.

TEV MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mülakatlarımızın genel olarak Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanmaktadır. Mülakata girecek adaylarımıza, TEV tarafından evrak yükleme linki ve tarihi, mülakat tarihi ve mülakata katılım linki gibi bilgilendirmeler Ekim ayının ilk haftasından itibaren E-posta ve SMS ile birlikte bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır.