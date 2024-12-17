TEV BURS SONUÇLARI 2025: Türk Eğitim Vakfı burs sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

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TEV burslarına üniversiteyi yeni kazanan adayların yanı sıra ara sınıfta eğitim alan öğrenciler de yararlanabiliyor. Türk Eğitim Vakfı burs ödemeleri karşılıksız olurken açık öğretim fakültesi ve uzaktan öğretim programı öğrencileri burslardan yararlanamayacak. TEV bursu verilecek öğrenci belirlenirken öncelikle aday teknik değerlendirmeye tabi tutulur. İlan edilen burs kriterlerini sağlamayan adaylar elenir. Ardından adayların başarı durumu, gelir seviyesi dikkate alınarak burs verilecek öğrenci belirlenecek. Burslar Ekim-Haziran ayları arasında ödenmektedir. Peki TEV burs sonuçları açıklandı mı? İşte, Türk Eğitim Vakfı burs sonuçlarına ilişkin bilgiler…

TEV BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TEV burs başvuruları değerlendirme işlemleri henüz sona ermedi. Bu sebeple sonuçlar erişime açılmadı.

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Resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre Burs sonuçları genellikle Kasım-Aralık ayında belli olmaya başlamaktadır. Burs almaya hak kazananlara e-posta ile bildirim yapılmakta ve bursu onaylamaları istenmektedir. Verilen süre içinde bursu onaylamayanların adaylığı düşmektedir. Adaylara SMS ile de duyuru yapılmaktadır.

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ NASIL BELİRLENİR?

Adaylar başvuru formunda verdikleri bilgilere göre öncelikle teknik değerlendirmeye tabi tutulur. İlan edilen burs kriterlerini sağlamayanlar öncelikle elenir. Ardından başvuru sayısının çok fazla olması, kontenjanların kısıtlı olması nedeniyle öncelikli liste oluşturulur. Bu liste oluşturulurken; başarı durumu ortalamasında yukarıya çekme, gelir durumunda aşağıya çekme gibi çeşitli yöntemler uygulanır ve gelir seviyesi en düşük, en başarılı öğrenci listesi belirlenerek teknik değerlendirmeyi geçen adaylar mülakata davet edilir. Mülakatta komisyon üyeleri tarafından seçilen adaylar burs almaya hak kazanırlar.

TEV MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mülakatlarımızın genel olarak Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanmaktadır. Mülakata girecek adaylarımıza, TEV tarafından evrak yükleme linki ve tarihi, mülakat tarihi ve mülakata katılım linki gibi bilgilendirmeler Ekim ayının ilk haftasından itibaren E-posta ve SMS ile birlikte bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır.