Tercih yapınca OBP düşer mi? Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşüyor mu?

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Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Tercihlerle ilgili en fazla merak edilen konulardan biri de, YKS tercihinin yapılıp üniversiteye gidilmemesi durumunda okul puanının etkilenip etkilemeyeceği oluşturuyor. ÖSYM, Ortaöğretim Başarı Puanı (ÖBP) ÖSYM, 2024-YKS sık sorulan sorular kılavuzunda bu konuya dair detaylar paylaştı. İşte, YKS sık sorulan sorular kılavuzunda tercih ve OBP puanı ile ilgili bilgiler.

TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ?

ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;

Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?



Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

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Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP’nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?



Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür

OBP PUANI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP’nin katkısı ne olacaktır?



OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.